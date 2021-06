UŽAS NA ULICI U PROKUPLJU: Ranio bivšu ženu jer nije hteo da plaća alimentaciju, pa se ubio

Zoran B. (53) iz Prokuplja ranio je juče oko sedam sati ujutru bivšu nevenčanu suprugu I. R. (44), a potom izvršio samoubistvo. Motiv krvavog pira najverovatnije je to što je sud doneo odluku da mu se oduzme imovina jer godinama nije plaćao alimentaciju!

Kako saznajemo, Zoran B. je juče dugo čekao da I. R. dođe na posao u opštinu Prokuplje.

- Sedeo je na klupici. Žena je nešto pre sedam sati došla na posao automobilom. Parkirala se i izašla iz kola, a on joj se prišunjao s leđa i nasred ulice, ispred opštine, pucao iz pištolja. Jedan metak je pogodio I. R. u pluća - kaže izvor i dodaje da je Zoran potom pucao sebi u glavu.

Stabilno stanje

- Pao je pored njenog auta. Oboje su prebačeni najpre u prokupačku bolnicu, a potom u KC Niš, gde je on preminuo ubrzo po prijemu, dok je I. R. u stabilnom stanju i van životne opasnosti - kaže izvor:

- Žena je bila svesna tokom transporta u bolnicu, rekla je da je čula pucnje, činilo joj se da je ispaljeno više metaka.

Ima dosije Hapšen i robijao Kako saznajemo, Zoran B. imao je dosije u policiji. - Pre desetak godina je hapšen kao član organizovane kriminalne grupe u vezi s narkoticima. Bio je u zatvoru u Beogradu. Imao je i prijave za nasilje u porodici i ko zna šta još. Inače je u centru Prokuplja imao autolimarsku radnju - kaže sagovornik.

Prema rečima izvora upućenog u slučaj, Zoran B. i I. R. nisu živeli zajedno već 13 godina, a poslednjih godina nisu bili ni u kakvom kontaktu. - Bili su na sudu zbog alimentacije, koju on nije plaćao. Opstruisao je taj proces, izbegavao je ročišta, pa je jednom i policija morala da ga privodi. Nedavno je sud doneo rešenje o izvršenju naplate dugovanja za alimentaciju, a sud je odlučio da mu se oduzme imovina i da se tako naplati dug - objašnjava izvor i dodaje da je Zoran B. rođenoj deci na ime alimentacije trebalo da isplati više stotina hiljada dinara.

- On je i to pokušao da izbegne, navodno, nadležni nisu mogli da ga pronađu iako je sve vreme bio u Prokuplju. Međutim, izgleda da je izvršenje sudske odluke ipak počelo, odnosno da je naplaćeno nekih 50.000 dinara. To je jedino što je moglo da ga iznervira, pa da odluči da ubije majku svoje dece, koju niti je viđao, niti zvao, niti izmirivao svoje zakonske obaveze prema njima - objašnjava sagovornik.

Neočekivano

On dodaje da Zoran B. ničim nije nagovestio da će počiniti zlo. - I. R. uopšte nije zvao ovih dana, pojavio se iznenada. Ona nije očekivala ovako nešto. On joj jeste ranije pretio ubistvom, uznemiravao je, ali to je bilo pre mnogo godina. Prijavljivan je za nasilje u porodici, ali nadležne institucije u Prokuplju su slabo reagovale u tom slučaju, tako da je praktično prošao i bez kazne - dodaje izvor Kurira.

