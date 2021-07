DEVOJČICA JE REKLA MOLIM TE I POTONULA! Ispovest Aleksandra o drami na bazenu: VIDEO SAM KAKO TONE U UŽAS!

Rekla mi je tiho "molim te" i sa podignutim rukama potonula! Ubrzo se našla na dnu bazena. Kada sam je izvukao bila je modra i uplašena.

Ovim rečima za Kurir opisao je dramu Beograđanin Aleksandar M. koji je sprečio još jednu tragediju na kupalištima u Srbiji. On je u poslednji čas spasao devojčicu (11) koja se umalo nije udavila.

Bila je uplašena

- Igrao sam se s decom u bazenu u jednom prigradskom beogradskom naselju. Bila je velika gužva, buka i dečji glas odzvanjao je na sve strane. U tom trenutku bio sam u vodi sa svojom decom. U daljini sam zapazio devojčicu, čudno me je gledala. Nešto mi nije dalo mira. Pogledao sam je opet. Sreli su nam se pogledi, bila je uplašena - kaže Aleksandar M. i nastavlja:

- Odjednom je podigla ruke, rekla mi "molim te" i potonula! Video sam kako tone, užas! Doplivao sam nekako do nje kroz svu onu gužvu, a ona je već bila na dnu bazena. Bio sam priseban, izvukao sam je na površinu. Nikada neću zaboraviti taj trenutak i olakšanje koje sam doživeo. Bila je modra, nagutala se vode jedva je dolazila do vazduha. Ali bila je živa i svesna! Kada je posle izbacila vodu, tresla se i rekla mi bojažljivo "hvala". Sve to se dogodilo za nepunih pet minuta. Mojoj sreći nije bilo kraja! On je dodao da nakon toga nije mogao da se smiri i da je bio van sebe.

Ne poštuju se pravila na bazenu Deca mlađa od 12 godina ne smeju da budu sama u vodi Spasilac Nikola S. istakao je da postoje neka opšta pravila koja retko ko poštuje. - Deca mlađa od 12 godina ne smeju sama da budu na bazenu. U poslednje vreme roditelji više dolaze s decom, nego ranije - kaže on i zaključuje: - Izgleda da su ih brojne tragedije uznemirile, dovode decu i pod njihovim su nadzorom. Deci je na bazenima zabranjeno guranje, koškanje i imaju tri upozorenja - prvo spasilac pištaljkom opominje klince, drugi put se pozove obezbeđenje da ih smiri, a treći put kada se opomenu celo društvo se izbacuje s bazena.

- Svaki dan slušamo kako se neko dete udavilo. Zaista je sve ovo stresno. Drago mi je što sam uspeo nekog da spasim - kaže Aleksandar.

On nije hteo da se slika za naše novine, niti je želeo da mu se objave puno ime i prezime. Aleksandar je još jedan heroj koji je spasao život deteta u vodi. Podsetimo, Kurir je juč pisao o Danici Savić iz Zemuna koja je u Petrovcu na moru spasla život devojčici (7) koja se davila u moru.

Svako dan neko strada Stradalo više od 15 ljudi Crni niz koji iz dana u dan potresa Srbiju dostigao je dvocifren broj za kratko vreme. - Na bazenima, rekama i jezerima širom Srbije stradalo je više od 15 ljudi, a među njima je najviše dece i tinejdžera. Nadležni apeluju na građane da budu obazrivi pri odlasku na kupališta, da ne piju alkohol i da ne ulaze nepripremljeni, a roditelji da nikako ne puštaju decu bez nadzora - podsetio je izvor Kurira.

Česte nesreće

Poslednje dane juna obeležila su brojna utapanja na srpskim rekama, jezerima, ali i bazenima. Dolazimo do jezive statistike koja nam govori da smo u poslednje dve nedelje svaki dan imali bar po jednog utopljenika. Nažalost, među njima imamo najviše mališana i mlađih osoba.

Spasilac Nikola S. objasnio je za Kurir da roditelji moraju više da vode računa o deci kada ih puštaju same na bazen.

PREPORUKE RODITELJIMA x pre odlaska na kupanje, deci jasno objasniti kako da se ponašaju u vodi i van nje x dete ne puštati samo bez nadzora odrasle osobe na kupalište x nema guranja, koškanja i namernog potapanja x neplivači moraju da imaju potrebnu zaštitnu opremu (mišiće, prsluk...) x kontrolisati ih s vremena na vreme i opomenuti ako je potrebno x ulazak u vodu treba da bude postepen na velikoj temperaturi x ukoliko morate da se udaljite, obavestite punoletnu osobu da kontroliše dete

- Apelujem na sve roditelje da se pravila moraju poštovati i samo tako ćemo izbeći tragediju! Pre nego što odvedete dete na kupalište morate mu objasnite da ne sme da se udaljava od vas, kako bi po potrebu mogli brzo da reagujete. Takođe, dečje igre treba svesti na bezbedan nivo - kaže on i dodaje:

- Guranje s drugom decom treba izostaviti, jer i ta bezazlena šala može biti ozbiljna.

Kurir.rs - B. Travica