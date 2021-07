MUŠKARCA ISEKLA ELISA GLISERA DOK SE KUPAO U DUNAVU! Detalji stravične nesreće u Zemunu

Juče su dva mladića izvučena iz vode na Keju oslobođenja u Zemunu. Jedan mladić je bio bez svesti, ali je Hitna pomoć uspela da ga povrati.

Njega je isekla elisa glisera i sa teškim povredama u predelu stomaka prebačen je u KBC Zemun. Druga osoba koja je izvučena iz vode, zajedno sa povređenim muškarcem, oseća se dobro.

- Ova nesreća u kojoj je muškarac izvučen iz Dunava zadobio teške povrede od elisa plovila iznenadila je i lekare koji su nakon ove nesreće upozorili na opasnost glisera za one koji se kupaju na nedozvoljenim mestima. Prema rečima dr Aleksandara Stijačića iz Hitne pomoći, ovaj slučaj pokazuje da nesreća može da se desi tamo gde ljudi ne očekuju.

- Kada se kupate na nekom mestu koje nije predviđeno za to, može da naiđe neko i da vas ne vidi sa gliserima i da dože do tragedije i smrtnog ishoda. To su jaki motori i nikad ne znate kako to može da prođe. To je bila neuobičajena nesreća - istakao je dr Stijačić za RTS komentarišući slučaj mladića izvučenog iz Dunava.

Kurir.rs/Blic