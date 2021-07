VLASNIK TERETANE U KOJOJ JE BRUTALNO PRETUČENA DEVOJKA ZA KURIR: 10 puta je udario PESNICOM u glavu, Sloba Radanović je SPASIO!

Jeziva scena odigrala se juče u teretani u Novom Beogradu kada je jedan od posetilaca teretane ušao u pult i prebio radnicu koja se tamo nalazila. On je udarao pesnicama u glavu, jer mu je navodno rekla da ne može da sedi za pultom pošto nije zaposlen.

Naša televizijska ekipa posetila je teretanu kao bi otkrila šta se tačno dogodilo.

- Nasilnik je prvo pokušao da uđe u pult, na odričan odgovor devojke koja radi on je uzeo stolicu i gađao je, vređao i pretio da će je ubiti i potom pobegao. Odmah smo otišli u policiju da damo iskaz i u tom periodu se on vratio i fizički pesnicama tukao devojku, nakon toga je uhapšen. Sad sam u situaciji gde su mi devojke koje rade uplašene, zovu i roditelji, boje se da opet ne dođe neki ludak - rekao je Aleksandar Đorđević, vlasnik teretane a potom prokomentarisao kako se sada oseća povređena devojka

- Devojka je preko 10 puta udarena u glavu, sreća pa su tu bili vežbači koji su priskočili u pomoć. Sloba Radanović je skočio, uhvatio i isterao iz teretane. Tad ga je policija privela -

- Nemili događaj se desio dok sam bio kod kuće, devojka sa pulta me je pozvala i rekla mi da ima problem sa vežbaćem. Znao sam o kom vežbaču je reč i odmah sam potrčao u teretanu, ali nisam stigao na vreme da uradim nešto. Pretio joj je da će je ubiti, zakopati ispred teretane, da će završiti na dnu Dunava sa betonskim cipelama. Pošto ga nisam zatekao tamo, pozvao sam ga i on mi je rekao da ga je baš briga kome ću ga prijaviti. Dok sam bio u policiji, meni i pretučenoj devojci su stizale preteće poruke. To sam naravno pokazao inspektoru. Pred kraj davanja moje izjave, pozvala me je devojka koja je radila za pultom i rekla da je pretučena. Odmah smo se uputili ka teretani i policija je privela nasilnika - rekao je Vanja Peruničić, menadžer teretane

U teretani smo zatekli i Slobu Radanovića koji je uspeo da pritrči u pomoć pretučenoj devojci, koji je ispričao kako se cela situacija odvila.

- Uradio sam najnormalniju moguću stvar, krivo mi je što se nisam ranije naišao. Bili smo na drugom kraju teretane kad smo čuli vrisak, odmah smo potrčali ka pultu gde sam ga ja momentalno izneo iz teretane. Ostao sam zatečen jer dosta ljudi nije pritrčalo u pomoć, krivo mi je jako što nisam ranije naišao da to sprečim. Ne smatram sebe herojem, već devojku koja je preživela takvu traumu - rekao je Sloba Radanović i apelovao na sve da ne žmure nad nasiljem, da uvek priteknu u pomoć.

