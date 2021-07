OTAC DEČAKA KOJE JE POKOSIO BAHATI VOZAČ NA KARABURMI ZA KURIR: Stariji sin je u komi, mlađi ima prelom butne kosti!

Dečaci od devet i četri godine koji su teško povređeni u nesreći koja se dogodila sinoć na Karaburmi, nalaze se u bolnici, a bahati vozač je uhapšen.

Dečak (9) nalazi se u Urgentnom centru, dok se njegov mlađi brat (4) nalazi u Dečjoj bolnici u Tiršovoj.

Lekar Mihailo B. (42), otac dečaka koji su teško povređeni, za Kurir objašnjava kako se dogodila nesreća u kojoj su njegovi sinovi teško povređeni.

- Bili smo na pešačkom prelazu u Ulici Marijane Gregoran. Autobus se zaustavio i mi smo krenuli da pređemo. Došli smo do polovine pešačkog prelaza, ali je automobil zaobišao autobus i direktno naleteo na nas. Prvo je vozilo udarilo starijeg sina i odbacilo ga 10 metara, onda je udario u mene i zavrteo me. Nakon toga udara u mlađeg sina i odbacuje ga pod drugo vozilo - kaže nesrećni čovek i dodaje:

- Video sam da je stariji sin teško povređen, prišao sam mu i pokušao sam da mu otvorim disajne puteve. Trenutno se nalazi u komi i ima prelom lobanje, ali nadamo se najboljem. Mlađi sin je sada dobro - ima prelom leve butne kosti sa pomeranjem, tako da ga čeka operacija sa ugradnjom pločica i šrafovima.

On dodaje da i on ima povrede rebra, ali da to nije bitno. Inače, vozač automobila je nakon udesa, pobegao s lica mesta, a danas je i uhapšen.

