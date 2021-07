ČEDIN NOVI HULIGANSKI ISPAD: Ovo su svi nasilnički napadi Jovanovića, čovek je počeo potpuo da GUBI KONTROLU! VIDEO

Lider LDP-a Čedomir Jovanović ponovo je bio akter tuče: On je prema pisanju Republike udario čoveka u garaži na Novom Beogradu.

Ovo je još jedan u nizu huliganskih ispada Jovanovića. Da podsetimo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je protiv lidera LDP Čedomira Jovanovića nedavno podnelo krivičnu prijavu zbog sumnje da je tokom incidenta koji je izazvao nedavno ispred jednog lokala na Novom Beogradu počinio čak tri krivična dela, nasilničko ponašanje, uništenje tuđih stvari i ometanje službenog lica u vršenju dužnosti.

Naime Jovanović je 2. juna napravio incident posle kog je priveden u stanicu policije. On je, kako se sumnja, posle kraće svađe u jednom lokalu ciglom razbio izlgo drugog, a potom napao i vređao policajce koji su došli da intervenišu.

Za nasilničko ponašanje zaprećena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora, za ometanje službenog lica šest meseci do dve godine, a za oštećenje tuđe stvari do šest meseci ili novčana kazna - objašnjava izvor Kurira.

Jovanović je da podsetimo imao još jedan nasilnički ispad. Naime lider LDP je 18. jula prošle godine, na Novom Beogradu reketom tukao vlasnika centra za fizikalnu terapiju „Fizio centar“ Žarka Ivkovića.zbog čega je protiv njega podneta krivična prijava Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu.

Incident se dogodio u Ulici Milutina Milankovića, a navodno mu je prethodio nesporazum oko zakupa lokala.

Kurir.rs