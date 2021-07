DRŽAVLJANIN SRBIJE UHAPŠEN U NEMAČKOJ: Tri godine bežao od policije, novčanu kaznu iz 2019. sada mora da plati zatvorom

Državljanin Srbije star 33 godine uhapšen je prilikom policijske kontrole u nemačkom gradu Frajlasing zbog kazne koju nije platio.

Prema pisanju nemačkih medija Srbina je policija zatekla u automobilu nemačkih registracija.

- Bio je putnik u vozilu proverom njegovih dokumenata došli su do saznanja da je za njim raspisana potraga zbog novčane kazne koja mu je izrečena 2019. godine, a koju do tada nije platio. Osuđen je za falsifikovanje dokumenata - objasnio je izvor tamošnjih medija i dodao da pošto ni tada nije imao novca da plati kaznu on je priveden i određena mu je zatvorska kazna od 110 dana.

(Kurir.rs/J.R)