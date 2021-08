UMALO SMO IZGUBILI GLAVE, ALI BILI SMO BRŽI: Velja opisao kako su u Spužu RIZIČNO ubili dvojicu škaljaraca: OVDE DEREMO CRNOGORCE

Istaknuti pripadnik kavačkog klana Radoje Živković (35), inače rođak Radoja Zvicera šefa ove kriminalne organizacije, u oktobru 2020. godine pomogao je, kako se sumnja, Veljku Belivuku zvanom Velja Nevolja, Marku Miljkoviću i Nebojši Jankoviću da organizuju i počine tri ubistva. Inače, tog istog dana, 14. oktobra prošle godine, pripadnici Belivukovog klana namamili su, mučili, pa svirepo ubili navijača Lazara Vukićevića. Nevolja i Miljković su za to instrukcije davali preko telefona.

Sudeći po optužnici koja je podignuta u Crnoj Gori, Belivuk i Miljković su u oktobru prošle godine ilegalno ušli u Crnu Goru, kako bi po, zvanično nalogu NN lica, a prema nezvaničnim informacijama po nalogu Radoja Zvicera, likvidirali Damira Hodžića i Adisa Spahića. U isto vreme oteli su i istaknutog pripadnika škaljarskog klana Mila Radulovića poznatog pod nadimkom Mile Kapetan, i preko njegovog Skaja namamili Beograđanina Lazara Vukićevića u vikendicu u Ritopeku gde su ga sačekali ostali pripadnici klana.

Kako je saopštilo Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, policija sumnja da su Belivuk, Miljković i Janković, po prethodnom dogovoru i zajedno, lišili života više lica - oštećene Damira Hodžića i Adisa Spahića, u čemu im je sa umišljajem, u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, pomogao Radoje Živković.

Živković je, sudeći po saopštenju SDT Crne Gore, Nevolji i Miljkoviću prehodno obezbedio kuću, a potom je preko telefona stupio u komunikaciju sa Hodžićem koji je određen da bude ubijen od strane organizacije.

foto: Zorana Jevtić

Po dobro poznatom receptu Velje Nevolje i Marka Miljkovića, Živkovićevo poznanstvo sa Hodžićem su iskoristili da ga namame u naselje Spuž u opštini Danilovgrad, u kuću koju je koristio kako bi se videli.

"Za to vreme su osumnjičenu V. B, M. M. i J. N. nelegalnim putem, mimo graničnih prelaza ušli u Crnu Goru i došli do kuće R. Ž, a sve u cilju realizacije kriminalnog plana ubistva oštećenih A. S. i D. H", saopštilo je tužilaštvo.

Kako se navodi u optužnici, Hodžića je do kuće u Spužu dovezao Spahić. Oko 15 sati u kuću su stigli Belivuk, Miljković i Janković. Nevolja je odmah lišio života Hodžića tako što ga je ubio hicem u glavu. Ranjeni Hodžić je preminuo na licu mesta.

"Osumnjičeni M. M. (Marko Miljković) i N.J. (Nebojša Janković) istovremeno su fizički nasrnuli na oštećenog A. S. (Adisa Spahija), svezali ga, kao i M. R. (Mila Radulovića), koji se nalazio sa njima u društvu. Istog dana A. S. je ubijen", navodi se u optužnici.

Mileta Kapetana poveli sa sobom

Prema navodima iz optužnice, Belivuk i ekipa su Mileta Kapetana odveli na drugu lokaciju.

Kako se navodi, potom je Nevolja glasovnom porukom preko Skaja pripadnike klana obavestio o načinu na koji je izvršena likvidacija.

"Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao 'Kasap', 'Kratos' je hvato 'zeta', 'Hell' je hvato M., to što je 'Kasap' imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo'," navode iz SDT-a.

Tela zakopana na nepoznatoj lokaciji

Tela Damira Hodžića i Adisa Spahića do danas nisu pronađena. Kako se navodi u optužnici, pripadnici kriminalne organizacije uklonili su tragove tako što su ih zakopali na nepoznatoj lokaciji i istovremeno iz kuće uklonili tragove krvi oštećenih.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

"Prali su zidove unutrašnjosti kuće i menjali podove", ističu iz tužilaštva.

Istog dana, tog krvavog 14. oktobra 2020. godine, pripadnici Belivukovog klana u Beogradu su ubili Lazara Vukićevića.

Naime, Belivuk i Miljković su iskoristili Skaj telefon Mileta Kapetana kog su tokom akcije u Crnoj Gori oteli, i preko nje, porukama namamili Lazara Vukićevića, s kojim je Kapetan bio u komunikaciji i saradnji, a koji je imao lični sukob sa Belivukom.

Istog dana ubijen i Lazar Vukićević

Vukićević je namamljen porukama u kojima mu je "Kapetan" pisao da će oteti Belivuka i da Vukićević dođe na tajnu lokaciju kako bi ga ispitao i ubio. Vukićević je pristao i krenuo na sastanak, ne sluteći da je namamljen i da ide pravo u ruke Belivukovom klanu.

Da ne bi gubili vreme, Belivukova ekipa u Beogradu se brzo organizovala pokupila Vukićevića na dogovorenoj lokaciji, da ga "prevezu do lokacije na kojoj je vezan Belivuk". Međutim, kako se navodi u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije, Vukićević je odmah po dolasku u Ritopek shvatio da je prevaren i da nešto nije u redu. Izvadio je pištolj koji je poneo sa sobom u pokušaju da se spase, međutim, pripadnici Belivukovog klana su uspeli da ga savladaju, razoružaju. Odmah na ulasku u kuću u Ritopeku su ga brutalno pretukli.

Nakon toga su ga, kako se navodi u optužnici, vezali, skinuli golog i odveli u "klanicu". U tajnoj sobi Vukićevića su brutalno mučili po nalogu Belivuka i Miljkovića koji su tražili da "ovaj put daju 102 odsto od sebe".

"Znaš sad će da te biju toliko, znači da moliš da te ubiju..."

U jednom trenutku Belivuk i Miljković su zvali na telefon kako bi Vukićeviću lično ostavili poruku i rekli mu kako će sada da pati:

"E ovde Vepar druže, gde si Laki, je li bre kome će “grobari” da p*še? Slušaj, znaš da će da te biju toliko, znači da moliš da te ubiju. A imaš sreće što mi ovde deremo ove glupe Crnogorce, pa ne možemo mi… Crkni smrade ciganski, sve ćemo da vas pobijemo, sve. Znači tatu i brata ti šaljemo ekspresno!” - rekao je Belivuk tada već brutalno pretučenom Vukićeviću. Sličnu poruku Lazaru je dao i Miljković.

Sudeći po porukama, klan je imao nameru da Vukićevića ispituje i muči najmanje dva dana pre nego što bi ga ubili, međutim nisu očekivali da će, čim su stigli u Ritopek Lazar pokušati da se brani i izvaditi pištolj “glok”. U rvanju s njim Miloš Budimir polomio je prst, uspeli su da ga savladaju tako što su ga brutalno pretukli. To im je, sudeći po razgovoru, pokvarilo planove da ga duže muče, međutim ni to nije zaustavilo njihovu svirepost. Nad Vukićevićem su se iživljavali satima, a kako su prepričali Belivuku, koji je insistirao da dobije sve detalje jer se “time hrani”, tokom većeg dela mučenja Vukićević nije bio svestan.

“Davio se brate u plićaku”, bio je jedan od jezivih opisa ubistva Vukićevića, na šta je Belivuk oduševljeno odgovorio:

“Ha ha ha, to još nismo radili, ko se setio te gadosti leba ti”.

U toku ovog dopisivanja i razgovora pripadnici klana slali su Nevolji i Mesaru fotografije mučenja, a potom i slike tela Lazara Vukićevića.

"Dan koji ćemo slaviti kao rođendan"

U porukama Belivuk i MIljković svojim saradnicima otkrili su detalje “teške likvidacije” Hodžića i Spahića u kojoj su, kako kažu, umalo izgubili glave jer su dvojica Crnogoraca pružila otpor.

“I mi smo imali istu situaciju, samo nije stiga da opali jer smo bili brzi. Značii uhvatili smo ga za ruku i opalili u glavu, tako da, eto mi smo imali sreće da nije ni stigao”, rekao je Belivuk 14. oktobra tokom razgovora sa Milošem Budimirom, koji je tada još bio u kući u Ritopeku i gde je tada mučen Vukićević.

U razmeni iskustava o ovom krvavom danu, Belivuk i njegov klan priča kao o danu koji će “slaviti kao novi rođendan” i kao o “velikom danu za sve”.

Između ostalog, Belivuk je rekao da im je plan da “odrade” i treću osobu tog dana u Crnoj Gori - upravo otetog Mileta Kapetana.

Sumnja se da je i on tog dana brutalno ubijen, ali ni njegovo telo nije pronađeno, ali ni drugi dokazi, te je njegov nestanak do danas misterija.

