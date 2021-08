BJELOGRLIĆU STIGAO ROĐENI BRAT U NIŠ: Glumac smešten u kazneno popravni dom! POSTOJI I DRUGI SNIMAK

Iako se po Nišu priča da je našem poznatom glumcu i producentu Draganu Bjelogrliću određeno 48 sati ppritvora zbog nasilničkog ponašanja, ali da on ne boravi u istražnom zatvoru u Nišu, već u hotelu van Niša, to nije tačno. On se nalazi na odeljenju istrage u Kazneno popravnom domu u Nišu. To nam je potvrdio njegov dobar prijatelj Nišlija koji kaže da popularni Bjela sve što se dogodilo od jutros od 4,00 sata ujutru shvata kao nešto potpuno neverovatno kao i da su čuvari korektni prema njemu.

- Još danas mu je stigao brat Goran u Niš kada je čuo šta se dogodilo u hotelu. Sada gledamo kako da mu damo nešto od garderobe i ličnih potrepština. To moramo što pre da uradimo. Nadam se da će istražni organi da pregledaju drugi snimak iz hotela koji nije objavljen, a koji može da upotpuni sliku incidenta. Pa, svakom bi "prekipelo" posle tog uvredljivog dobacivanja. Bjela je juče samnom pio kiselu vodu sve do izlaska na binu - rekao nam je ovaj prijatelj.

Na snimku koji je juče objavljen na društvenim mrežama vidi se kako Bjelogrlić prilazi stolu gde sedi Antonijević i udara ga dok reditelj "Dare iz Jasenovca" pokušava nogama da se odbrani. Antonijević je pozvao policiju i Bjelogrlić je priveden. Nakon višečasovnog saslušanja, određeno mu je 48 sati zadržavanja, a svedoci će u toku sutrašnjeg dana biti ispitani.

Kurir.rs/M. S