MIKA ALEKSIĆ PORUČIO IZ KUĆNOG PRITVORA: Dobro sam, mentalno zdravlje mi nije problem!

Reditelj Miroslav Mika Aleksić, koji je u petak, posle osam meseci, izašao iz Centralnog zatvora, pošto mu je pritvor zamenjen kućnim pritvorom, prvi put je juče dao izjavu za medije, ali teška krivična dela za koja se tereti, među kojima su silovanja i polna uznemiravanja, nije želeo da komentariše! Aleksić je ekskluzivno za Kurir rekao "da se oseća dobro". Reporteri Kurira zatekli su ga u stanu na Vračaru, a izjavu je dao pošto se javio na interfon kada smo pozvonili.

Ravan ton

- Dobro sam, mentalno zdravlje mi nikada nije bilo problem. Ajte samo da vas zamolim nešto. Ja vam se zahvaljujem, ali ne želim uopšte da učestvujem u ovome, ni u kom smislu, ni u dobronamernom ni u zlonamernom, niti u bilo kojem razgovoru - rekao je optuženi Aleksić mirnim glasom, staloženo i ravnim tonom, bez ikakvog uzbuđenja.

Reditelj je noć proveo u svom stanu, u kome živi sa suprugom Biljanom Mašić, pošto mu je u petak Apelacioni sud ukinuo pritvor i odredio mu kućni pritvor uz nanogicu. Tokom jučerašnjeg dana Mikina supruga, profesorka FDU, više puta je izlazila iz stana. Najpre ujutru, kada je išla da baci smeće i u nabavku. Vratila se posle sat vremena, pa izašla da prošeta psa.

- Dobro smo, sve je dobro - kratko je rekla. Iako njen suprug ima pravo na redovne, svakodnevne šetnje, izgleda da juče nije iskoristio to svoje pravo. Da podsetimo, Miroslav Aleksić tereti se da je silovao i polno uznemiravao nekoliko polaznica škole glume "Stvar srca", čiji je vlasnik, a među žrtvama su glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić. Početak suđenja zakazan je za 1. oktobar.

Advokat oštećenih devojaka

Normalno su prihvatile Mikino puštanje

Advokat Denis Bećirić, koji zastupa oštećene glumice u postupku protiv Mike Aleksića, kaže da su očekivali da će pritvor biti zamenjen blažom merom. - To ne menja ništa u vezi sa suđenjem, osim što odbrana sada može malo da kalkuliše, jer kada je optuženi u pritvoru, odbrani se u postupku žuri, a kada izađe, onda mogu da kalkulišu i postupak može i duže da traje - kaže Bećirić: - Nama je važno da je sud u startu procenio da je bilo dovoljno osnova sumnje da se odredi pritvor, sada nam je svejedno, jer se suđenje nastavlja, bio on u pritvoru ili ne. Od početka smo pričali sa klijentkinjama i objasnili im da, u skladu sa višegodišnjim iskustvom koje imamo, pritvor jednog dana može biti ukinut. One su to tako i prihvatile, jer to nije kazna, već mera.