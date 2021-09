TUGA DO NEBA, CEO KRAJ PLAČE ZA ALEKSANDROM (17) Ovo je tinejdžer koji je poginuo kod Merošine, baka kaže: Rekla sam mu da ne ide

Velika tragedija je pogodila selo Azbresnicu kod Merošine gde je sinoć oko 21,50 na motociklu "jamaha" poginuo Aleksandar Savić (17) poznatiji pod porodičnim nadimkom Rus. Za ovog vrednog učenika prvog razreda škole mašinske struke u Nišu, svi imaju reči hvale.

foto: Kurir/M.S.

Tragedija se dogodila kada je sinoć ispred lokalnog kafića uzeo motor od druga, samo da se malo provoza. Spustio se iz Azbresnice u susedni Jovanovac gde je na jednoj krivini izgubio kontrolu, udario u stub od jedne kapije i na licu mesta preminuo.

U njegovoj kući je danas teklo mnogo suza za momkom koji je, svedoče njegovi najbliži, postao pravi domaćin jer je bio mnogo vredan i dobar momak, a u odnosu na vršnjake i zreliji.

Njegova baka Vera Savić kroz suze kaže da mu je sinoć pred izlazak rekla da ne ide, ali kada je odlučio da krene, ona mu je obrisala patike. Ova starija žena je u suzama danas dočekivala komšije i rođake koji su dolazili da izjave saučešće.

Njegov rođak Žarko Perić i tetka Violeta Maletić su skrhani od bola.

- Velika tragedija nam se desila. Mnogo vredan i prepošten momak je poginuo. On je juče ceo dan brao kukuruz, i danas je trebalo. Pre ove tragedije što se dogodila, on je sve radio po kući, oca je odmenjivao u svemu jer mu je tata zaposlen u Nišu. Ja sam ga video ujutru da je sa dvoja kolica otišao u kukuruz i vratio se uveče. Stalo mu je malo da izađe, da se vidi sa društvom, malo da popričaju. Dogodilo se da je pozajmio motor od nekog druga i nije bio pijan, on i ne pije. Verovatno je izgubio je kontrolu nad motorom. Juče je i padala kišica neka. Ogromna tragedija nas je pogodila. To je bio momak za primer, ne u ovom selu, nego u celom merošinskom kraju. Nikad nije bio incidentan, uvek da pomogne komšijama prijateljima, ali eto, zao čas se dogodio - kažu ovo dvoje njegovih rođaka.

Kažu da je Aleksandar imao kod kuće "manji motor", a da ovaj na kome je poginuo ima više "snage".

Na licu mesta, gde je ugašen mladi život, još se na kolovozu vide tragovi krvi, krhotine od sijalica i manji delovi motora. Prvi do njega je stigla porodica Banković koja živi ispred kobne krivine.

- Samo se čulo vuum, vuuum i jak udarac. Istrčali smo napolje, odmah da vidimo šta je bilo i videli smo da momku nema spasa jer mu je glava bila mnogo povređena. On je verovatno prilikom skretanja ovde ispred kapije izgubio kontrolu i umesto da nastavi putem on je udario u komšijsku kapiju. Još se vide tragovi. To je velika nesreća. Dečko je bio zlato od momka. Vredan, nasmejan - kaže Jorgovan Banković.

Njegov bratanac Nikola ističe da niko u komšiluku od sinoć nije spavao jer su svesni kakva se tragedija dogodila za ceo kraj.

- Tu na tom putu punom krivina stalno jure motori i automobili. Strah me da dete pustim u prodavnicu. Nema policije i onda tu šište vozila, a put je uzak. strašno mi je da govorim o tome nakon ovoga što se dogodilo. Sve to nekako proživljavam u sebi. Znam momka, i on i roditelji i cela kuća, to su divni ljudi - kaže Nikola.

Pored Aleksandra, Savići imaju i ćerku koja je na studijama Beogradu.

