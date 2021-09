SINIŠA (59) PRIZNAO MONSTRUOZNO UBISTVO STARICE KOD SOKOBANJE: Ubo je 9 puta u vrat i glavu, ali negira OVO

Siniša Branković (59) iz sokobanjskog sela Radekovac, koji je optužen da je 7. maja prošle godine je iz bezobzirne osvete usmrtio komšinicu iz sela Vinku Stojanović (69), na ponovljenom suđenju pred Višim sudom u Nišu priznao je da se kobne večeri svađao sa staricom oko krađe drva za koju ga je prijavila, ali se i dalje "ne seća" kako je došlo do toga da ubijenoj ženi bude skinut donji veš sa tela, iako ne spori da je jedini bio u njenoj kući.

Branković je prvostepenom presudom bio osuđen na 20 godina zatvora jer je nesrećnu ženu devet puta nožem ubo u glavu i vrat, udarao čašom u glavu a onda joj naneo i smrtonosnu povredu uvrtanjem vrata, ali je Apelacioni sud naložio ponovno suđenje bi se ponovo razmorio motiv zločina, budući da je starica nađena bez donjeg veša.

Branković ni danas nije sporio krivicu za smrt Vinke ali je ponovo negirao da je nesrećnoj ženi uvrtao glavu i tako joj naneo smrtonosnu povredu. On tvrdi i da je te večeri nije imao seksualne odnose sa njom.

"Ja jesam kriv gospodine sudija ali se uopšte ne sećam da sam pokojnoj Vinki uvrtao glavu. Nisam imao nameru da se bilo kome svetim a pogotovo njoj. Ne sećam se da sam joj skinuo donji veš ali se sećam da kada sam krenuo, nije imala garderobu. Tu sam bio samo ja, nije bila nijedna druga osoba, ali se ne sećam zašto nije imala garderobu. Verovatno sam joj skinuo donji veš jer nije bio niko drugi, ali se ne sećam. Verovatno zbog alkohola. Nisam imao odnose sa Vinkom ni te večeri ni pre ovoga", rekao je Branković na današnjem suđenju.

Odgovarajući na pitanja Branković je rekao da je Vikna verovatno gubila svest dok je udarao čašom u glavu, ali da se ne seća u kom trenutku je umrla.

"Ne sećam se da sam je hvatao za glavu i vrat ali je sve moguće. Svađali smo se te večeri jer me je nazivala pijanicom i lopovom. Popili smo po neku, uzeo sam nož, sedela je na krevetu naslonjena na zid. Ne znam da li sam je ubadao u predelu grudi ili glave. Posvađali smo se jer me je prijavila za krađu drva. Verovatno me je to mnogo iznerviralo ali samo jer smo bili pod dejstvom alkohola, da sam bio trezan sigurno ne bi".

Možda sam u nekom trenutku bio iza njenih leđa, ako je neko bio bio sam ja, jer u kući nije bio niko drugi, ispričao je Branković.

Da li je starica silovana posle smrti?

Boban Stojanović, sin ubijene žene, zatražio je da se ispita da li je njegova majka silovana posle smrti i da Branković bude kažnjen najstrožom kaznom.

"Prošli put je rekao da nije bio mnogo pijan a sada da je bio pijan i da se ne seća detalja. Tu gde je moja majka ubijena nijednu flašu alkohola nisam našao. Moja majka je stalno nosila pantalone, poslednjih 20 godina. Desilo bi se i da legne da spava u pantalonama a bez donjeg veša nikada nije spavala. Tražim da se preispita da li je moja majka silovana posle smrti i da se ubica kazni adekvatno. Moj stav je da se kazni doživotnim zatvorom. Nikakvu odštetu lično ne tražim ali država neka uzme sve što može", rekao je Stojanović.

Suđenje se nastavlja u novembru ponovnim saslušanjem veštaka Zavoda za sudsku medicinu u Nišu.

(Kurir.rs/Blic)