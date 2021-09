REKAO MI JE DA ĆU IZ STANA IZAĆI SVA PLAVA: Slučaj Slobe Snajpera preuzelo Više tužilaštvo u Novom Sadu! Pretukao ljubavnicu

Slobodan Milutinović (35), zvani Sloba Snajper, čelnik FK Kabel i vođa navijača Vojvodine, trebalo bi danas da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

- Predmet povodom krivično-pravnog događaja dostavljen je Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu na nadležno postupanje - saopštili su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Podsetimo, policija je juče uhapsila Milutinovića nakon što je njegova ljubavnica U. J. (23) prijavila da ju je zatvori u stan, polomio joj telefon i tukao je.

U. J. prijavila Slobu Snajpera za nasilje foto: facebook

- Raskinula sam s njim, a u nedelju uveče me je pozvao da porazgovaramo. Međutim, odveo me je u iznajmljeni stan i tražio telefon da vidi s kim se dopisujem. Onda mi je razbio telefon, davio me i udarao pesnicama u grudi. Molila sam ga da me pusti da izađem napolje, a on mi je odgovorio: "Izaći ćeš, ali sva plava!" - prepričava zvor Kurira šta je U. J. navodno ispričala na saslušanju.

Milutinović se za sada sumnjiči za krivično delo zlostavljanje i mučenje, kao i za protivpravno lišenje slobode i ugrožavanje sigurnosti.

Inače, on je poslednji put bio privođen pre desetak dana i to zajedno sa svojom suprugom. Kod njih je tada nađeno oružje, a supruga je izjavila da je njeno, pa su pušteni da se brane sa slobode.

(Kurir.rs/ S. S.)