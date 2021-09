STRAVA U NIŠU: Kamere snimile komšiju kako devojčice u parkiću dodiruje po INTIMNIM MESTIMA (FOTO/VIDEO)

Policija je uhapsila muškarca S. N. (62) iz Niša zbog sumnje da je dve devojčice, stare sedam i osam godina, dodirivao po polnim organima i to na dečjem igralištu u Nišu!

Kako saznajemo, osumnjičeni je uhapšen 18. septembra u svom stanu u istoj ulici u kojoj se nalazi i parkić za decu.

Držao bombu - U trenutku seksualnog zlostavljanja devojčica, kao i u momentu hapšenja, S. N. se nalazio na izdržavanju kazne kućnog zatvora na koji je osuđen zbog ilegalnog oružja, odnosno u stanu je držao bombu - kaže naš izvor i dodaje da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje.

Prema rečima našeg izvora, slučaj seksualnog zlostavljanja otkriven je kada su komšije na kamerama za video-nadzor videle starijeg muškarca kako pipka devojčice po telu i tera ih da i one njega dodiruju po polnom organu, i to dok su se deca igrala na spravama u parku.

- Igralište je okruženo zgradama i puno je dece, koja se tu svakodnevno igraju. S. N, koji ima nanogicu i živi u blizini, šetao je psa po parku, verovatno za vreme redovnih šetnji. Nažalost, redovne šetnje koristio je i da spopada decu, užas - kaže izvor.

Na igralištu, na kom se dogodilo zlostavljanje devojčica, juče smo zatekli oca jedne žrtve. On kaže da je užasnut onim što se dogodilo njegovom detetu.

Zadržavao suze - Ne znam šta da vam kažem. Muka mi je od svega, on je moje dete dodirivao. Užasnuti smo svi. Ne bih da idem u detalje, ali znam da ga komšije hvale, kao što znam i da to što pričaju nije baš istina. Neću ništa da pričam dok se ne završi istraga. Strašno je to što sam samo pustio dete da se igra u parku i da nam se to dogodi - priča otac za Kurir, stežući grlo i zadržavajući suze. On dodaje da su S. N. snimile kamere dok je dodirivao decu, kao i da ga je neko od suseda upozorio na to. - Snimljeno je šta radi, a jedna košinica ga je prepoznala na video-zapisu. I mogu vam reći da ovo nije prvi put da to radi - dodao je otac.

Komšinice brane uhapšenog

On je izuzetan, ali je agresivan kad popije Pojedini stanari zgarde u kojoj živi osumnjičeni S. N. kažu da ne mogu da veruju da je to zaista uradio devojčicama.

- Znamo ga kao izuzetnog čovek, jedino kad popije koju čašicu više postane agresivan. Ne možemo da poverujemo da on može da povredi nekoga, zato što taj čovek pomaže svima. On je izabran za predsednika kućnog saveta, baš zato što je korektan. Recimo, u pola noći je vozio moju majku u Hitnu pomoć, a jednom se dogodilo da je zajedno s roditeljima odvezao dete iz zgrade kod lekara usred noći - kažu komšinice G. T. i S. K.

