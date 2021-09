ŽELJKO SE SPREMAO ZA VOJSKU PA POGINUO ISPRED KUĆE: Porodica i prijatelji traže maksimalnu kaznu za pijanog vozača iz Doljevca

Naš Željko nije imao nikakve šanse da preživi, a ostavljen je na ulici da umre nakon što ga je udario taj vozač. To je bio momak za primer. Samo što je napunio 18 godina, odmah je počeo da radi. Prijavio se da ide u vojsku, a onda je po njegovim planovima trebalo da upiše Mašinski fakultet. Ovo što se nama dogodilo, to je nešto najstrašnije na svetu, kažu roditelji Željka Ristića koji je poginuo krajem decembra nadomak svoje kuće u selu Šainovac kod Doljevca.

Željkova porodica i prijatelji okupili su se danas ispred Palate pravde u Nišu gde im je na majicama pisalo "Pravda za Željka", a svi zajedno su zatražili maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora za pijanog vozača koji im je usmrtio sina jedinca. U Višem sudu je trebalo juče da se održi parnica, ali je otkazana da bi se novi advokat odbrane M. P. upoznao sa slučajem.

Podsetimo, na Željka je 28. decembra prošle godine u večernjim časovima naleteo M. P. (38) iz Doljevca koji je danas izveden pred sud, ali je ročište odloženo zbog bolesti jednog advokata.

Te večeri se Željko vraćao s posla, izašao je iz autobusa i krenuo ka kući. Išao je pored ograda i na par desetina metara od kapije porodične kuće se dogodila stravična tragedija. Tada je na njega s leđa naleteo "golfom" M. P.

foto: Kurir.rs/M.S.

Kako se navodilo u saopštenju policije M. P. se sumnjiči i da se potom udaljio u nepoznatom pravcu. Ubrzo je na odeljenje toksilologije primljen pijani vozač, pa je proverom utvrđeno da se radi o toj osobi koja je izazvala tešku nesreću

- Što se mene tiče, ja bi ga zatvorila na 100 godina jer kada je udario mog sina, on je pobegao s lica mesta. Samo želim da znam i ko je pravi ubica mog sina. Ja sam to jedno dete imala i sada ga više nemam - rekla je Željkova majka Vesna.

U ranijim suđenjima rečeno je da je M. P. bio sa suvozačem koji je takođe bio pripit i koji takođe nije prišao da pomogne Željku. Ispred suda je bila i Željkova baka, Dragica Ristić koja je imala sličan udes kao preminuli unuk, a gde je vozač takođe pobegao. Ona je ostala živa, ali nikada se više nije oporavila od te nesreće.

- Željko je samnom živeo 18 godina, čuvala sam ga kao malo vode na dlanu, vodila u vrtić. Imala sam istu saobrtaćajnu nesreću i mogu da kažem kada ti udariš čoveka i pružiš mu pomoć to je nesrećan slučaj, ali kada ga udariš i pobegneš, za mene je to ubistvo. I onaj ko je sa tobom u kolima i pobegao, on je saučesnik - ispričala je baka Dragica ispred suda.

Sledeće ročište zakazano je za 3. novembar.

(Kurir.rs/ M.S.)