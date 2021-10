TEŠKO JE GLEDATI U LICE DOK IH UBIJATE! Kriminolog o profilu ubice Đokića: NIKO NE UBIJA TAKO ZVERSKI, zbog dugova ili krađe novca

Tela tročlane porodice Đokić juče su pronađena u selu Moravac. U do sada neviđenom slučaju u Srbiji, čitava porodica je nestala 26. septembra, a nestanak je bio prijavljen policiji dva dana kasnije. Tela Gorana (57), supruge Gordane (56) i njihove kćerke Lidije (25) spaljena su i sakrivena u jami, a vozilo porodice odvezeno je 12 kilometara dalje, gde je zapaljeno.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović otkriva u izjavi za Telegraf kakav bi mogao da bude profil osobe koja bi počinila ovako stravično delo. Budući da je u pitanju ubistvo troje ljudi koji su putovali automobilom, Radovanović je ubeđen da je u zločinu moralo da učestvuje više lica.

"Uveren sam da je u zločinu moralo da učestvuje više ljudi ili, što je manje verovatno, da to bude neko ko je obučen da počini ovako monstuozno delo. Potpuno mi miriše na to da je u pitanju organizacija ljudi koji ih izrazito mrze ili su angažovali nekoga da to obavi. Niko ne ubija tako zverski, na taj profesionalni način, zbog dugova ili krađe novca. Verujem da je na tome radilo više njih. Takvo delo je lakše sprovesti kada je uključeno više ljudi", smatra kriminolog.

Jedna od verzija je da je porodica poznavala ubicu i da su ga povezli, ali kriminolog procenjuje da je malo verovatno da je porodica u automobil primila nekog, ako su išli noću seoskim putevima.

"Ti putevi bi morali da budu jako dobro osvetljeni da prepoznate čoveka. Morao je to da im bude jako dobar prijatelj. Takođe postoji šansa da je ubica bio obučen u uniformu osobe od autoriteta, pred kojom bi se svaki vozač zaustavio", dodaje Radovanović.

Kako je počinilac krivičnog dela višestruko ubistvo spremio benzin da zapali i tela i automobil, te da ih je sakrio na mestima čija je međusobna udaljenost 12 kilometara, kao i to da je na putu ka selu Tešici iz automobila izbacio Goranove balone s vodom, jer bi mogli da mu zasmetaju, sve ukazuje na to da je u pitanju vešto organizovan zločin.

"Sve je jako dobro organizovano. Znali su kuda da idu, kako da zaustave porodicu, gde da sakriju leševe i automobil. Amater ne može da ubije tri osobe i da hladnokrvno sedne za volan kako bi automobil sakrio na drugom mestu", objašnjava Radovanović.

On je takođe naglasio da ne veruje da se radi o plaćenim ubicama koje su došle van granica Srbije.

"Verujem da se radi o ljudima koji su odavde. Srbija ima jako puno plaćenih ubica, nema potrebe da dolazi bilo ko sa strane. Ovde postoje detalji koji ukazuju na to da su ubica ili ubice jako dobro poznavali okolinu. Ipak, pitanje je da li bi to mogao da uradi neko ko živi u okolini jer nije lako uraditi tako nešto, naročito ako poznajete ljude. Teško je gledati ih u lice dok ih ubijate", dodaje Radovanović.

Kriminolog ističe da je, bilo da se radi o plaćenom ubici ili nekom ko gaji duboku mržnju ka porodici, evidentno da je u pitanju psihopata.

"Psihopata je u svakom slučaju. To normalan čovek ne može da uradi, pa ni ako je profesionalni ubica. On može da bude profesionalac, ali je psihopata. Ubijeno je troje ljudi od kojih je jedna osoba praktično dete", zaključuje Radovanović i kaže da je teško u istoriji kriminalistike u Srbiji naći slučaj sličan ovom.

Podsećamo, za porodicom Đokić koja je u nedelju nestala bez traga, policija i žandarmerija krenule su u potragu u sredu, da bi juče pronašli spaljena i sakrivena tela u selu Moravac, dok je zapaljen auto nađen u ataru sela Tešica, 12 kilometara dalje.

U vozilu nije bilo mobilnih telefona, ali je nedostajao i rezervni točak, za koji Aleksinčani govore da je bio pun deviza, jer je Goran bio izuzetno nepoverljiv i navodno je običavao da sa sobom nosi i stotine hiljada evra, te se smatra da je porodica ubijena iz koristoljublja.

