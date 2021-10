NOVI DETALJI O UBISTVU ĐOKIĆA: Evo šta je policija našla na mestu gde je zapaljen automobil porodice iz Aleksinca KURIR TV

Na mestu gde je zapaljen auto porodice Đokić pronađena je čaura, nezvanično saznaje Kurir.

foto: Marko Smiljković

Pretpostavlja se da su Đokići ubijeni iz vatrenog oružja.

Na 20 metara od jame, duboke četiri metara, u kojoj su nađena ugljenisana tela vlasnika menjačnice Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25), pronađena je garež.

foto: Marko Smiljković

- Policija je trakom ogradila čitavo to područje. Ono što je očigledno jeste to da tragovi spaljivanja nisu nađeni samo u jami, već i na ravnom delu, nedaleko od jame. To može da ukaže na to da je ubica, koji je najverovatnije imao i pomagače, Đokiće ubio, pa spalio na tom ravnom delu, a da su tela potom bačena u jamu, gde su prekrivena lišćem, granjem, daskama i smećem, kako bi se sakrila - objašnjava naš izvor i dodaje da na ograđenom području ima najmanje 10 mesta na kojima se vidi garež.

Ono što je za sada izvesno jeste to da je ovaj zločin dobro isplaniran, kao i da su Đokići tipovani.

(Kurir.rs/M. S.)

