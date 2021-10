NOVO SUĐENJE BIŠVEM FUDBALERU: Zoran Njeguš ponovo na optuženičkoj klupi zbog pranja para!

Draginja Bajić, udovica Vitomira Bajića koji se ubio u zatvoru u Italiji u kom je bio zbog sumnje da je učestvovao u švercu droge, pravosnažno je osuđenja na dve i po godine zatvora zbog pranja novca i novčanu kaznu od pola miliona dinara. Odlukom Apelacionog suda potvrđena je i kazna od dve godine zatvora, zbog poreske utaje, na koju je osuđen Nebojša Đokić, dok je deo presude kojim su za druga krivična dela oslobođeni Draginja, Nebojša Đokić, Željko Papić ali i bivši fudbaler Zoran Njeguš ukinuta i sudiće im se iznova.

- Prvostepena presuda je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, ukinuta u delu u kome su oslobođeni od optužbe Draginja Bajić, Željko Papić, Nebojša Đokić i Zoran Njeguš, te je predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje - navodi se u odluci Apelacionog suda.

Podsetimo, Draginja Bajić je proglašena krivom zbog toga što je od 13. avgusta 2010. godine u Beogradu, Užicu i Zlatiboru izvršila prenos imovine i držala imovinu i to lokale površine 51,22m2 i 188,44m2 na Zlatiboru u vrednosti od 250.000,00 evra, u vlasništvu pokojnog Vitomira Bajića, znajući da je lokal od 188,44m2 on kupio za gotov novac koji potiče od krivičnog dela za koje postoji osnovana sumnja da je pokojni izvršio u Republici Italiji gde je protiv njega vođen krivični postupak zbog osnovane sumnje da je u periodu od oktobra 2007. godine do maja meseca 2009. godine izvršio krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala.

- Prvostepenom presudom Draginja Bajić, Željko Papić, Nebojša Đokić i Zoran Njeguš su bili oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo pranje novca - navodi se na sajtu Apelacionog suda.

