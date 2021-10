KOKAIN: Darka Šarića i svedoka-saradnika u Italiji optužili za šverc droge?

Darko Šarić, kom je nedavno u Srbiji ukinuta pravosnažna presuda za šverc 5,7 tona kokaina, našao se na udaru tužilaštva u Milanu, koje je podiglo optužnicu protiv njega!

Kako je za Kurir potvrdila advokatica srpskog porekla Gordana Kozlovački Pasini, na optužnici se nalazi 15 naših državljana.

- Predmet je godinama stajao, sada je ponovo aktiviran. Prvo ročište mom klijentu zakazano je za decembar, kada bi trebalo da se pred sudijom održi preliminarno ročište kako bi se odlučilo da li je optužnica osnovana ili ne - potvrdila je Gordana Kozlovački Pasini, koja brani jednog od optuženih Srba iz tog predmeta. Ime klijenta, ali ni ostalih optuženih nije želela da otkriva.

Ima 15 osumnjičenih

Međutim, kako Kurir saznaje, među 15 osumnjičenih se, pored Šarića, nalazi i Nebojša Joksović, koji u postupku pred srpskim pravosuđem ima status svedoka-saradnika.

- Optužnicom se terete da su stvorili kriminalnu grupu koja je imala baze u Milanu, Breši, Arenzanu i Tireni, gde su koristili desetine stanova i garaža za skrivanje droge i čuvanje vozila koja su korišćena za njen prevoz, kao i za smeštaj saradnika. Raspolagali su i velikim brojem vozila koja su prepravljena za prevoz droge. Gotovo uvek su koristili "mercedes vaneo", jer je pogodan za prepravku, imao je duplo dno u koje se moglo skladištiti najmanje 100 kilograma droge, a uz to su za brze gradske isporuke korišćeni skuteri, koji su mogli da prevezu desetine kilograma u jednoj turi - navodi se, kako saznajemo, u optužnici italijanskog tužilaštva.

Pred sudom u novembru U pritvoru već sedam i po godina Apelacioni sud u Beogradu krajem novembra trebalo bi da tokom sedam radnih dana razmatra žalbe na presudu koju je ukinuo Vrhovni kasacioni sud. Podsetimo, Darko Šarić u pritvoru je od marta 2014, kada se dobrovoljno predao srpskom pravosuđu. Poternica za njim bila je raspisana u januaru 2010. Na početku suđenja negirao je navode optužnice, tvrdeći da nikada nije švercovao kokain.

Podsetimo, Darko Šarić je ukinutom presudom Specijalnog suda u Beogradu bio osuđen na 15 godina zatvora, a tom presudom je bio obuhvaćen i šverc droge, koja je, navodno, išla preko Italije.

- Srbi koji su optuženi u Italiji su nedostupni sudu u Milanu, pitanje je da li su obavešteni da je protiv njih pokrenut postupak. Moguće je da su im postavljeni branioci po službenoj dužnosti i da niko nije ni pokušao da im uruči dokument - objašnjava naš sagovornik i podseća da je Šarić u Srbiji iza rešetaka.

Priznao da je čuvao narkotike

Prema njegovim rečima, moguće je da je reč o istim događajima za koje postupak već vodi Specijalni sud u Beogradu.

Ponovljeni postupak Već osuđeni na višegodišnje kazne Sud u Milanu je, podsetimo, 2012. već doneo jednu presudu kojom su prvostepeno bila osuđena petorica Srba, tri državljanina Crne Gore i dva Bosne na kazne od 10 do 20 godina zatvora zbog šverca kokaina. Dvoje njih tada je oslobođeno. Imena osumnjičenih državljana Srbije ni tada nisu javno saopštena. Podsetimo, Italija je 2010. pokrenula akciju "Loptice", u kojoj je uhapšen i Vitomir Bajić, koji se godinu dana kasnije ubio u zatvoru u Italiji, a postupak je vođen protiv Duška Šarića, rođenog brata Darka Šarića, koji je oslobođen optužbi da je učestvovao u švercu. Navodno su optužbom bili obuhvaćeni i Milovan Milovac i Nikola Dimitrijević.

- Svedok-saradnik u postupku u Srbiji je bio Joksović, koji je pred sudom priznao da je bio zadužen za čuvanje i skladištenje droge u Italiji. On je tvrdio da je to radio po Šarićevom nalogu, dok je Šarić to demantovao tvrdeći da ga Joksović tereti samo da bi zadržao njegovu imovinu - podseća izvor.

Joksović je navodno pred sudom u Beogradu ispričao da je u jedan stan u Milanu, u kom su držali kokain, upala policija i zaplenila oko 300 kilograma te droge. - U predmetu u Italiji on ima status optuženog - pojasnio je izvor i dodao da je interesantno videti da li će, ukoliko suđenje bude počelo, i tamo priznati krivicu. On je, inače, presudom Specijalnog suda bio osuđen na pet meseci zatvora.

