UBICA ĐOKIĆA UZEO MNOGO VIŠE OD 43.000 EVRA? Još 50.000 iz gepeka zakopao drugde, policija traga za parama NOVI DETALJI IZ ISTRAGE

ALEKSINAC - Iako je policija u voćnjaku Stefana Džonića, mlađeg sina Gorana Džonića, prvoosumnjičenog za trostruko ubistvo u Moravcu, pronašla zakopanih 43.000 evra, traga se za još oko 50.000 evra, za koje se sumnja da ih je ubica sakrio na neko drugo mesto.

Kako Novosti saznaju od izvora bliskog istrazi, još najmanje toliko novca nedostaje od ukupne sume koja je nestala iz gepeka "pasata" Gorana Đokića, nakon što je ubijen 27. septembra zajedno sa suprugom Goranom i ćerkom Lidijom. Istraga treba da utvrdi da li je DŽonić zločin počinio sam ili je imao pomagače.

Prema saznanjima, u trenutku kada je policija iskopala novac, Goran Džonić uspeo je da se, pred svedocima, uhvati za cev od usisivača u kojoj su bile sklupčane novčanice, kako bi "kontaminirao" otiske i DNK tragove. Ipak, na novcu koji je bio unutar cevi, nađen je njegov DNK, ali i od ubijenog Gorana Đokića, kome je novac pripadao, što je odmah bacilo glavnu sumnju na Džonića.

Kobne večeri, kada je Đokić sa porodicom malo iza ponoći napustio dom svoje majke Stojanke u Moravcu i krenuo nazad prema njihovom stanu u Aleksinac, na raskrsnici, pola kilometra dalje, navodno ih je sačekao Džonić, koji je ranije tog dana pio kafu sa njima. On je, prema saznanjima lista, mahnuo rukom Goranu da stane, ušao u njihov auto i odmah iz "berete" s prigušivačem upucao Gordanu pored koje je seo na zadnjem sedištu. Pretpostavlja se da je čaura, koja je kasnije nađena u Đokićevom zapaljenom autu, upravo ta koju je ubica ispalio u nesrećnu ženu.

Istražitelji pretpostavljaju da je s pištoljem uperenim u Lidiju, naredio Goranu da vozi dalje do Dudinih bara, nekoliko kilometara od glavnog puta kroz šumu i livade. Tu je, prema informacijama lista, likvidirao svog brata Gorana i dvadesetpetogodišnju bratanicu Lidiju. Sva tri tela je potom zapalio, a onda se Goranovim "pasatom" odvezao do Tešice, do mesta skrivenog duboko u šumu, gde je prethodnog dana dovezao svoj skuter, kojim se, pošto je zapalio automobil, odvezao u pravcu Moravca, oko četiri ujutro, a kamere u Tešici zabeležile su njegov dolazak i odlazak.

Iako je policija imala uvid u kamere i jasno prepoznala Đokićev "pasat" i Džonića za volanom, čekao se jak dokaz i razlog za njegovo hapšenje. Džonić je, kako kažu izvori Novosti, upoznati sa istragom, među prvima prošao poligraf. On je bio saslušan i pre nego što su nađena tela, ali je uspeo da prevari detektor laži.

Međutim, tokom ovog, po svemu sudeći, dobro isplaniranog ubistva, napravio je nekoliko grešaka zbog kojih su mu lisice stavljene na ruke 21. oktobra. Među novčanicama, koje je policija pronašla u dvorištu, bila je i priznanica Gorana Đokića, koju Džonić najverovatnije nije primetio, pa je nije izvadio. Svoj pištolj Džonić je sakrio u dimnjak u stanu koji je imao u Aleksincu, ali je priznao policiji gde se on nalazi i tako je nađen zajedno sa prigušivačem.

On je zločin priznao odmah kada je novac nađen, ali je pokušao da umanji svoju odgovornost tako što je kao saučesnike označio najpre dvojicu svojih sinova, a zatim i dvojicu braće iz Moravca, Kostadina M. i Konstantina M., kao i njihovog prijatelja D. P. DŽonić, njegovi sinovi i dvojica braće, još su u pritvoru koji im je odredio sudija za prethodni postupak.

Na dan nestanka porodice Đokić, 26. septembra, Džonić je snimljen kako na pumpi u Žitkovcu sipa gorivo u kantu. Istog dana je bio u Tešici, blizu mesta gde je kasnije, 2. oktobra, nađen zapaljeni "pasat". U Moravac ga je iz Tešice tog dana dovezao komšija, kojem je rekao da mu je motor kod majstora.

Policija intenzivno radi i dalje na slučaju i prikupljanju dokaza kako bi se nesumnjivo utvrdilo da li je Đokić zločin počinio sam ili je imao pomagače, kao i da li je neko znao za njegove namere.

