PINK PANTER HARAO U GRČKOJ: Prijatelj Olivere Ćirković ukrao bunde vredne pola miliona evra?!

Srpski državljanin (45) koji je pre nekoliko dana s prijateljem uhapšen zbog sumnje da su učestvovali u krađi bundi vrednih pola miliona evra hapšen je na Kritu zajedno sa Oliverom Ćirković!

Da podsetimo, portal Protothema.gr pre nekoliko dana izvestio je da su skupocene bunde ukrali iz jedne fabrike krzna u gradu Kastorija.

Većina ukradenih od komada, ukupno 85 bundi vrednih 500.000 evra, pronađena je u stanu jednog Grka, u blizini Soluna. - U stanu su uhapšena dvojica srpskih državljana koja su učestvovala u pljački. Za trećim Srbinom, kao i za vlasnikom stana u Solunu se traga - navode mediji.

Međutim, portal Lawandorder.gr piše da je osumnjičeni Srbin zapravo jedan od vodećih članova međunarodne bande kradljivaca dijamanata Pink Panteri. - On je u Grčkoj hapšen već dva puta, i to s prijateljem i srpskom bivšom košarkašicom! Oni su prvi put privedeni posle pljačke zlatare u Hersonisosu na Kritu, a drugi put u martu 2012. godine, kada su spremali pljačku zlatare u Kalitei - navodi portal:

- Visoka košarkašica imala je ulogu tipera, ali ju je primetila policija. Ona je uhapšena i odvedena u ženski zatvor Koridalos, odakle je pobegla uz pomoć članova bande Pink Panteri, u julu iste godine.

Spektakularna krađa Kroz prozor upali u fabriku Prema saznanjima grčkih medija, provalnici su razvalili ogradu kompanije, upali u dvorište, razbili prozor i tako ušli u unutrašnjost objekta. Iz njega su odneli krzno i prebacili ga u stan u Solunu. Automobil koji su koristili u pljački, kako je otkriveno, takođe su ukrali dan ranije u blizini Soluna a sa drugog vozila skinuli tablice, kako bi im policija što teže ušla u trag. - Međutim, samo nekoliko dana kasnije, policajci su upali u stan i u njemu pronašli i ključeve tri automobila, dva uređaja za ometanje signala, bežične predajnike, replike oružja i alat koji se koristi za krađu automobila. Uhapšeni su privedeni tužiocu i protiv njih je pokrenut postupak za učešće u kriminalnoj grupi, za krađu, falsifikat i još nekoliko krivičnih dela. Istraga je u toku, a traga se i za preostalim članovima grupe - prenosi ovaj grčki portal.

Zanimljivo je da je Olivera Ćirković, bivša košarkašica koja je hapšena u Grčkoj, napisala i knjigu "Pink Panter - moja zatvorska ispovest", u kojoj je do detalja opisala hapšenje na Kritu, ali i bekstvo iz zatvora. Kasnije je vraćena u zatvor u kome je provela sedam i po godina.

- U grčkom zatvoru sam, nakon bekstva i ponovnog vraćanja, imala status opasnog zatvorenika i svaki moj transport do suda ili bolnice pratila je antiteroristička jedinica, koja me je čuvala. Oni su uvek dolazili po mene "maricom", u kojoj se nalazio kavez veličine metar sa metar. U njega su me uvek stavljali - ispričala je Ćirkovićeva ranije za Kurir.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira

