ADVOKAT UBIJENE PORODICE ĐOKIĆ OČI U OČI SA DŽONIĆEM: Nisam video ni empatiju, ni kajanje! On je bez dileme MANIPULATOR!

Dugogodišnji niški sudija, sada advokat Zoran Vitković smatra da je moguće da Đokići nisu brutalno usmrćeni samo iz koristoljublja, odnosno zbog novca u gepeku njihovog automobila ili nekog duga.

Upravo iz tog razloga on i jeste na zadatku punomoćnika oštećenih, porodice ubijene Gordane, koja očekuje da se otkrije istina.

- Motiv ubistva Đokića za koja je prvoosumnjičen Džonić može biti ljubomora, zavist, pakost ili ko zna šta još, ali sam siguran da će biti otkriven u toku dalje istrage. Džonić je odrastao sa Goranom, jeo i pio sa tom porodicom iks puta i bio u brojnim različitim situacijama sa njima pa mu možda proradi savest i kaže što ih je ubio. Ko zna od kada se javilo osećanje i pobuda da ih ubije. Definirivno je ovo planirani klasični zlocin, ali je pitanje koliko je dobro isplaniran. Dokazi moraju da isplivaju. Iz dugogodišnje prakse kažem da ovo nije nerešiv slučaj, a i istraga se odlično vodi - kazao je Vitković.

Punomoćnik Ljiljane Jović sestre ubijene Gordane koja živi sa porodicom u Švajcarskoj, njenog oca i dva brata očejkuje da će psihološkim veštačenjem biti otkrivena priroda glavnoosumnjičenog.

- Verujem da će psihijatarijsko veštačenje Gorana Dzonića dati odgovore na pitanja o njemu kao osobi kod koje je ključ ove za sada ogromne misterije koja muči sve učesnike u postupku. Nalazi drugih veštaka pomoći će rasvetljenju zločina.

Džonić bez dileme jeste manipulator i to je pokazao tokom postupka kada je na važna pitanja vešto izbegao odgovore i uporno sebe prao od odgovornosti koja nije upitna jer je već priznao učešće. Ja njemu ništa ne verujem. On je osoba bez posebnih reakcija i takav je bio čak i kada mi je rekao da najbližim srodnicima ubijenih kažem da on nije kriv i da ih nije ubio - kaže Vitković.

foto: Kurir/M.S., Privatna arhiva

Advokat dalje pojašnjava kako je doživeo prvookrivljenog.

- Moj utisak je da se na saslušanjuma ponaša vrlo odmereno i da je to jedan hladnokrvni čovek koji je praktično vrlo inteligentan što potvrđuje i činjenica da je samouk i spretan da popravlja i izrađuje iako nije učio zanat - zaključuje Vitković.

U pogledu Dzonića sa kojim se našao oči u oči, advokat Gordanine porodice tvrdi da nije video ni empatiju, a ni kajanje, ali ubeđen je da će vremenom on da progovori.

- On pokušava da poruči selu i čitavom kraju u kojem je i njegova zajednička porodica sa ubijenima da on nije kriv i da je bio nateran da bude deo plana. Klupko će se odmotati i Dzonić će morati da progovori u to sam siguran. Kada više ne bude mogao da trpi pritisak postupka reći će sve o zločinu - ističe Vitković.

Branioci okrivljene braće Milošević i Dzonićevih sinova traźili su da im se pritvor ukine nakon saslušanja svedoka, međutim, punomoćnik oštećene porodice kaže da to nije realno očekivati jer osim što su sinovi penzionisanog vatrogasca dobili neosporan alibi za noć zločina, drugo ništa nije dokazano do kraja.

- Daljom istragom i izvođenjem još posrednih dokaza utvrdiće se udeo braće Milošević koje je Dzonić označio kao ubicu i pomagača, odnosno da li su oni zaista bili sa porodicom kad je izvršeno monstruozno ubistvo aleksinačke porodice. Što se tiče sinova oni imaju alibi za sam zločin, ali mora da se dokaže da nisu učestvovali kasnije u njegovom prikrivanju - kaže Vitković.

Gordanina sestra i braća

Punomoćnik kaže da ne veruje da je porodica ubijene Gordane imala saznanje da čuvaju novac u kolima. Porodica je znatiželjna da sazna motiv ubistva i prati svaki trag, ali užasno bolno podnosi svaku vest.

- Vrlo im je teško i bolno. Pogođeni su tragedijom i verujte da je i meni teško da ih informišem o detaljima i toku istrage jer ih sve vezano za to uznemirava, kako sestru u Švajcarskoj tako i porodicu u Žitkovcu - kaže Vitković.

