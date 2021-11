NASILJE U PORODICI Dragana Grnčarski: Muž me prvi put prebio kaišem šest meseci posle porođaja

Dragana Grnčarski, koja je nedavno prijavila da je suprug, vlasnik jedne modne agencije Nebojša Grnačarski, u januaru ove godine tukao, izjavila je na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu da se plaši supruga jer je nasilje od njega trpela od 2006.

Nebojša Grnčarski Negira ženine optužbe Nebojša Grnčarski, kako je Kurir pisao, na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu izjavio je da je tačno da on i supruga nisu u dobrim odnosima, ali da njene optužbe da je fizički i psihički maltretirao apsolutno nisu tačne. Kako Kurir saznaje, naveo je i da ona ima problem sa alkoholom. - Odbrana Nebojše Grnčarksog istakla je i posle njenog saslušanja da su optužbe i njeno svedočenje lažni i da sumnjaju da sve to radi kako bi u brakorazvodnoj parnici dobila veći deo njihove imovine i izdejstvovala da je bivši suprug izdržava - kaže izvor Kurira.

Kako Kurir saznaje, Dragana je optužila muža, s kojim je i u brakorazvodnoj parnici, da je od njega "trpela fizičko, psihičko i finansijsko nasilje". Podsetimo, ona je supruga prijavila nekoliko meseci posle nasilja, za koje tvrdi da se dogodilo 4. januara u njihovom stanu. Na pitanje zašto ga nije prijavila kada se incident navodno dogodio, niti je otišla kod lekara koji bi konstatovao povrede, izjavila je da nije htela da se njihova imena razvlače kroz medije.

Počeo da me trese

- Te večeri sam sedela u dnevnoj sobi, čitala knjigu i pušila cigaretu. Prošao je pored mene i rekao: "Luzerko, nikada ništa u životu nisi napravila, i deca su te provalila." Pošto sam ćutala, uhvatio me je za ruke, počeo da me trese i da viče: "Mutava, odgovori", a onda mi je udario dva šamara. Otrčala sam u kupatilo da se ispovraćam, spakovala stvari, pozvala drugaricu i otišla kod nje - ispričala je, prema nezvaničnim informacijama, Dragana.

foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

Navodno, rekla je da je imala podlive na rukama i povrede na licu, kao i da ju je glava bolela, ali da joj se nekoliko dana kasnije Nebojša izvinio i rekao da ne zna šta mu je i da je "neki đavo ušao u njega", pa je pristala da se vrati kući. U međuvremenu su, kako je rekla, porodično putovali u Egipat, na Maldive i Brione, a Grnčarski je uplatio i splavarenje Tarom, na koje je odbila da ide. Tada se iselila iz stana, podnela tužbu za razvod, a potom i krivičnu prijavu za nasilje u porodici.

- Ispričala je da je posle toga nastavio da je vređa i šalje joj poruke. Prema njenim rečima, pisao joj je da će da dobije batine, a prozivao je, kako tvrdi, i da je "ministarka", jer je išla na sastanke stranke Dragana Đilasa, čiji je ona član. Međutim, nije želela da odgovori na pitanja koliko je vremenski bila angažovana u stranci, niti da li je zbog toga zapostavila porodicu - otkriva sagovornik. Prema njegovim rečima, brakorazvodna parnica je u toku, jer nisu mogli da se dogovore oko podele imovine, a u međuvremenu je Grnčarskom izrečena i mera zabrane prilaska i komunikacije sa ženom, jer je prijavila da je uhodi.

Dragana je tokom saslušanja, koje je trajalo satima, navodno otkrila i da je prve batine dobila kada im je prvo dete imalo šest meseci.

Izvinjavao se

- Tada me je prebio kaišem samo zato što je smatrao da više pažnje poklanjam detetu. Otišla sam kod roditelja, ali me je zvao, izvinjavao se i vratila sam se. Sve je bilo normalno neko vreme, a onda je redovno počeo da me vređa. Govorio je da sam kreten, budala, luzerka, a od pre nekoliko godina uvrede su postale svakodnevne. Čak mi je i pred decom govorio da će mi "je*ati majku, da sam ku*va i alkoholičarka" - iznela je optužbe na račun bivšeg manekena. Muž ju je, kako je rekla, i finansijski maltretirao, "jer joj je plaćao minimalac, a dnevno joj ostavljao novac za hranu, dok su sve pare bile na njegovom računu".

Kurir.rs/Jelena Spasić