NASRNUO NA MENE KAO ŽIVOTINJA! Jeziva ispovest devojke koju je SILOVAO ROĐAK: Posle IŽIVLJAVANJA me izbacio ispred kuće!

Devojka koja je prijavila taksistu M. R. za silovanje kaže da se on ponudio da je odveze do kuće zajedno s njenim deverom, kog je izbacio iz automobila, a nju napastvovao u zabačenom delu sela

Imala sam puno poverenje u M. R., jer smo rođaci, a on me je posle slave silovao kod seoske crkve umesto da me odveze kući!

Ovako za Kurir počinje svoju ispovest devojka (29) iz okoline Despotovca, koja je prijavila taksistu M. R. (61) da ju je posle proslave slave Đurđic silovao na lokalnom putu! Osumnjičeni je uhapšen, a devojka, koja ima poteškoće u razvoju, poslata je na pregled.

nesrećna devojka prijavila rođaka da ju je silovao foto: Kurir.rs - Dragan Ilić

Nasrnuo kao zver

- Posle proslave slave kod mog oca, pristala sam da me M. R. poveze do kuće u susednom selu. Krenula sam s deverom. Međutim, on je njega u jednom momentu izbacio iz auta, zaključao sva vrata i krenuo da me vozi nekim putem - priča vidno potresena devojka:

- Odvezao me je do seoske crkve i tu nasrnuo na mene kao životinja. Nisam mogla da izađem, a spleo mi je ruke i svukao me! Navalio je kao zver, zanemela sam posle od straha - priseća se nesrećna devojka, s kojom smo razgovarali u prisustvu njenog oca i uz njegovo odobrenje.

m. r. uhapšen nakon prijave devojke foto: Facebook

Posle iživljavanja, kako kaže, M. R. ju je odvezao do sela.

- Izbacio me je ispred kuće. Otac napastvovane devojke besan je na rođaka.

Besni

- Ovako se ni životinja ne bi ponašala! On je čovek bez obraza i časti. Bio nam je te večeri gost na slavi, sekli smo slavski kolač i gostili se do ponoći. Familija smo i nisam ništa sumnjao kada su krenuli. Da sam imalo posumnjao, ubio bi ga ovde za stolom kao psa - priča otac:

otac ogorčen foto: Kurir.rs - Dragan Ilić

- Moj sin je video kada je izbacio devera iz kola, javio mi, pa smo krenuli da ga tražimo. Imao je sreću što ga nismo našli mi, već policija. Ne zaslužuje nikad više da bude na slobodi, tri puta je silovao, robijao je zbog toga - kaže ojađeni otac.

Meštani kažu da ih ovaj slučaj nije iznenadio.

- On je i pre napadao žene, svi smo ga se plašili. Uopšte nas ne čudi što je nasrnuo na devojku - pričaju. M. R., kako saznajemo, još uvek nije saslušan pred tužiocem.

Žena i snaha ga brane Izmislila je, sve je namešteno Supruga osumnjičenog Z. R. sumnja da je njen muž napastvovao rođaku. - Policija nije želela da kaže zbog čega ga hapsi. Ne znam kako se to odigralo, da li ju je silovao ili mu je dala pristanak. Ne bi me čudilo i da je sve izmislila - tvrdi supruga, s kojom se slaže i njena snaha, koja je juče pred novinarima branila svekra: - On ispred mene ni ružnu reč nije rekao. Mislim da mu je sve ovo namešteno - ispričala je snaha za Kurir.

