KAVČANI I VELJIN KLAN PALI ZBOG LIKVIDACIJE ARKANOVOG KUMČETA! Ubice napravile FATALNU GREŠKU, ovo nisu znali!

Vođe „kavačkog klana“ Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan napravili su fatalnu grešku kada su, kako se sumnja, odlučili da zverski ubiju Arkanovo kumče Nikolu Stanišića.

Otmicom i ubistvom sina Radoslava Stanišića, zvanog Raka Dilinger, navukli su na sebe sumnju francuske policije koja je „provalila“ u njihove „Skaj“ telefone i tako razotkrila sve monsturozne zločine ovog klana, uključujući i zločine nemilosrdne grupe Veljka Belivuka.

Prema saznanjima 24sedam, Nikola Stanišić imao je francusko državljanstvo, zbog čega je tamošnja policija, kao i njene tajne službe, krenula u potragu za nestalim mladićem, čija je majka Francuskinja.

"Kavčani" su, prema navodima istražnih organa Crne Gore, Stanišića oteli 1. avgusta, nakon čega su ga mučili, a potom ubili i njegovo telo zakopali u šumi na Lovćenu. Njegovi ostaci još nisu pronađeni, a ključni dokaz u istrazi će, ukoliko potraga za ostacima tela Nikole Stanišića ne uspe, biti automobil kojim su ga prevezli i u kojem je mučen.

Apelacioni sud u Crnoj Gori u utorak je potvrdio rešenje da se vođi "kavčana" Slobodanu Kašćelanu, Vladimiru Vučkoviću i Zoranu Kažiću produži pritvor za još 30 dana zbog sumnji da su u noći između 2. i 3. avgusta 2020. najpre mučili a potom likvidirali Stanišića u naselju Mirac u Kotoru.

Za ovo delo sumnjiči se i odbegli "kavčanin" Radoje Zvicer, kojem policije širom sveta već mesecima ne mogu da uđu u trag. Sumnja se i da je Zvicer bio taj koji je savetovao grupu kako da se reši dokaza. Kako otkriva 24sedam, Nikolina majka, Francuskinja, u avgustu prošle godine prijavila je njegov nestanak pariskim policijskim snagama, koje su odmah krenule u potragu za svojim državljaninom i otvorile Pandorinu kutiju.

Ko je Nikolin otac Raka Dilinger? Radoslav Stanišić, poznatiji kao Raka Dilinger, važio je za bliskog prijatelja Željka Ražnatovića i učestvovao je u organizovanju Arkanovog spektakularnog bekstva iz švedskog zatvora. Raka je bio suvlasnik kasina „Randevu“, čije je otvaranje bilo planirano za leto 1997. u hotelu "Maestral" u Miločeru. Međutim, ubijen je u februaru 1997. godine, kada je nepoznati ubica ispalio u njega rafal iz „kalašnjikova“ dok je sa prijateljima izlazio iz hotela „Mogren“ u Budvi.

- Oni su, kako bi mu ušli u trag, došli do operativnih saznanja o njegovom kretanju, a onda i do aplikacije "Skaj" koju je Stanišić koristio. Kako je otkriven njegov nalog, otvorena je čitava mreža preko koje je francuska policija došla i do kavačkih vođa, ali i do Veljka Belivuka i čitave komunikacije koju je imao sa svojim klanom – saznaje 24sedam.

Pomenuta aplikacija otkrila je niz monstruoznih ubistava, ali tek nakon temeljnog istraživanja francuske policije koja je tragala za svojim državljaninom. Kako se navodi, mlađi Stanišić je pripadao škaljarskom kriminalnom klanu, zbog čega su ga "kavčani" prvo mučili da bi preko njega došli do informacija o suparničkom klanu i kako bi preko njegovog naloga na popularnoj aplikaciji "Skaj" saznali sve o kretanju i planovima "škaljaraca". Zvicer je, navodno, savetovao svoje saradnike da tragove krvi uklone kiselinom, a da Stanišićevo telo spale na automobilskim gumama i ćumuru.

Stanišićevo ubistvo je jedno od mnogih u nizu iza kojeg se krije surovi "kavački klan", po čijem nalogu su radili i Veljko Belivuk i "njegovi vojnici" na čelu sa Markom Miljkovićem. Ipak, na osnovu informacija koje poseduje 24sedam, Stanišićeva likvidacija bila je ključna u otkrivanju svih surovih zločina ovih klanova, što je pomoglo policiji da liši slobode gotovo sve pripadnike ovih kriminalnih organizacija.

