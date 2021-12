OSUMNJIČENOM ZA SAČEKUŠU U NIŠU PRODUŽEN PRITVOR: Darku Mitiću kome sude za likvidaciju Miloša Radojkovića (25) produžen pritvor!

Posle više od dve godine od sačekuše u naselju Beverli hils, nazire se kraj suđenju Darku Mitiću (34) koji se tereti da je 20. novembra 2019. godine ispalio deset metaka u Miloša Radojkovića (25) koji je na licu mesta izdahnuo. Sudsko veće Višeg suda u Nišu odbilo je danas ukidanje pritvora Mitiću do kraja suđenja što je predložila njegova odbrana.

Mitića tereti čaura koja je nađena pored tela pokojnog Miloša, a na kojoj je nađen njegov DNK trag po analizi Instituta za sudsku medicinu u Nišu. Odbrana osumnjičenog je zatražila i da se čaura ponovo veštači u nekoj nezavisnoj laboratoriji, ali to je sudsko veće odbilo. Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, ali i savetnik odbrane Dušan Keckarević su rekli da je tada, u vreme ubistva, polimeru kojim se analizirala čaura, prošao rok.

To je danas potvrdila i sudska veštakinja, Aleksandra Stefanović, ali je i kazala da je proizvođač potvrdio da su nalazi tačni bez obzira da li je upotreba urađena neposredno posle ispisanog datuma na bočici. Ona je rekla da je procedura analiziranja u potpunosti ispunjena.

- Garantujem da su rezultati analize precizno dobijeni - rekla je Stefanovićeva, potvrđujući da su na čauri nađen Mitićev biološki materijal. U to je odbrana posumnjala. Postavljeno joj je i pitanje da li je moguće precizno odrediti kada je dnk materijal ostao na nekom predmetu, Stefanovićeva je rekla da se ne može precizirati perod deponovanja materijala odnosno da li je neki dnk trag stariji ili nedavno zadržan.

Te kišne večeri, Miloš je došao motorom do kuće i uneo supruzi kese s namirnicama. Kada je izašao napolje, bio je zasut mecima iz pištolja "CZ 99". Na njega je ispaljeno deset metaka, a onaj u grudi je bio koban. Darko Mitić je još na početku suđenja, ali i kasnije rekao da on nema nikakve veze s ubistvom i da to on nije učinio. Darko i pokojni Miloš su bili dobri drugari, čak su se i porodično posećivali, a onda je došlo do razlaza bez nekog naročitog razloga.

Onda je pre više od dve godine došlo do paljenja darkovog ercedesa u ulici Svetozara Markovića za koje je osumnjičen Miloš, ali do procesa nije došlo. Na sledećem ročištu koje je zakazano za kraj januara sledeće godine, trebalo bi da svedoči balističar, a to će se verovatno obaviti putem video linka jer je na bolovanju već duže vreme.

Kurir.rs/M.S.

