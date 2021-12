POTRESNO! GRADIO SAM TU ZGRADU, ZAR SAM ĆERKI GRADIO GROB?! Otac Svetlane nestale u požaru u Obrenovcu očajan: KOST ĆU NJENU NAĆI!

"Nešto da nađu, kost će makar naći... Da nam kažu kako je umrla, da li se mučila, da li se ugušila ili je gorela... Eto, to čekam, tako će mi srcu biti makar malo lakše", očajan je Radomir Vesić, otac Svetlane Petrović koja se od prošlog četvrtka, kada je u kineskoj robnoj kući izbio stravičan požar, vodi kao nestala.

Za porodicu Svetlane Petrović agonija i dalje traje. Porodica svakakog dana dolazi na lice mesta i čeka da vatrogasci pronađu njeno telo.

Podsetimo, osim Sveltane Petrović, kao nestala se vodi i Valentina Limić, prodavačica u ovoj robnoj kući.

- Rekli su nam da će tražiti dok ne nađu. Pretraživaće deo po deo, ne znamo koliko će trajati, ali neće odustati dok ih ne nađu, to su nam rekli nadležni - rekao je Radomir Vesić.

Kako kaže, porodica se nada da će je pronaći što pre, jer išćekivanje i to što ne znaju kako je Svetlana izgubila život dodatno produbljuje njihovu bol.

foto: Ana Paunković

- Nešto da nađu, kost će makar naći... Da nam kažu kako je umrla, da li se mučila, da li se je dim ugušio ili je gorela... Eto, to čekam, tako će srcu biti makar malo lakše - kaže neutešni Radomir.

Dok gleda u zgarište priča nam da je učestvovao u njegovoj gradnji i da mu nikada nije palo na pamet da gradi grob svom detetu.

- Ja sam gradio to, nisam ni pomislio da gradim grob za svoje dete - navodi i dodaje: "Kako su to zatvorili, kako nije bilo prozora, da li su rafovima zatvoreni bili, tako kažu, pa da nije mogla ni da iskoči. Skočiš, slomiš nogu, ali se spasiš, pobegneš od požara. Mada... Ako je dim ugušio, to se za dva minuta desilo, ne znam... Ne znam šta da mislim... "

Kako kaže, porodica je svakodnevno tu i čeka neku vest.

foto: Ana Paunković

- Sestra, deca, njen muž, svi smo tu. Tu sam, čekam, šta ću... Odem do druge ćerke, pa se vratim opet ovde... - sa suzama u očima priča nesrećni čovek.

Svetlana Petrović (58) je, pretpostavlja se, ušla u robnu kuću kako bi kupila nešto neposredno pre izbijanja požara, navodno jelku. Od tada se vodi kao nestala.

Objekat se zapalio prošlog četvrtka oko 10:40, iz njega su uspeli da pobegnu drugi zaposleni i ljudi koji su se tu našli, a Svetlana i radnica Valentina Limić (53) su ostale u zapaljenom objektu i od tada se vode kao nestale.

Uzrok požara zvanično još nije saopšten, do sada postoje dve verzije - ili je vatra planula zbog pirotehike ili zbog novogdišnjih svetlećih ukrasa, koji su stalno bili uključeni, kako su ispričali očevici.

Kurir.rs/Blic