OVAKO SE PERE KRVAVI NOVAC Marković oštro nakon hapšenja Belivukove supruge: Do 2015. nisi imao ni da jedeš, a sad si MILIONER

Trag prljavog novca veoma je teško ispratiti jer Srbiji prema rečima stručnjaka nedostaju specijalno obučeni forenzičari.

Blažo Marković iz Sindikata policije nakon hapšenja supruga Veljka Belivuka i Marka Miljkovića navodi i da država ima odgovornost da neprestano istražuje poreklo sumnjivog novca.

Supruge vođa najsurovijeg klana u regionu i Belivukova tašta, podsetimo, uhapšene su juče zbog sumnje da su prale novac koji je grupa stekla kriminalnim aktivnostima. Imovina koja je juče zaplenjena od četiri uhapšene žene procenjena je na više od milion evra.

- Dobro znamo da poslednjih nekoliko decenija ljudi koji se bave kriminalom angažuju najbolje advokatske kancelarije koje im pomažu da operu novac. To je najplaćeniji posao. Uzima se i 30 odsto. Možda i više ako je ozbiljna suma novca - rekao je glavni urednik portala Embrago Predrag Jeremić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir TV

Jeremić navodi da kriminalci najviše ulažu u gradnju stanova.

- Majke i sestre su devedesetih služile da daju alibi kriminalcima. Kasnije kad je veliki biznis došao na ulicu stvari su se promenile. Trebalo je legalizovati na nečije ime te pare. A kako nego na gradnju? Kupci donose čist keš. To su te priče o tim silnim parama - rekao je Jeremić.

Blažo Marković iz Sindikata policije upozora da Srbija nema dovoljno dobrih forenzičara da se uhvati u koštac sa pranjem novca.

- Nemamo dobrih forenzičara da se bave tim stvaraima. To je nemoguće dokazati. Ne možemo da pratimo trag novca. Nemamo taj predmet ni na fakultetu. Taj zakon o sprečavanju pranja novca nam je došao sa zapada - rekao je Marković i dodao je naročito sumnjiva izgradnja na Zlatiboru i Kopaoniku.

foto: Kurir TV

Jeremić navodi da je teško ispratiti trag novca.

- Ovde se radi o keš parama. To su pare koje se nose u kesama na ruke investitoru. Teško je poverovati da članovi porodice ne znaju za te biznise i da ne primećuju da se kupuju stanovi i automobili - rekao je Jeremić.

Marković dodaje da je nemoguće da članovi porodice ne primete da se sin ili muž preko noći obogatio.

- Danas to nije teško provaliti. Odjednom se pojavi biznismen, a na kraju se zaprepaste jer je mleo ljude. Ubeđen sam da su članovi porodice više iznenađeni načinom na koji je neko njihov došao do novca. Do 2015. nisi imao da jedeš, a sad si milioner. Imaš i 15 ljudi da te obezbeđuje - navodi stručnjak.

Marković smatra da država ima odgovornost da neprestano istražuje poreklo novca.

- Ništa se ne dešava, prave se milioni, dižu se zgrade, a niko ne pita odakle. Tek kad se desi nešto kao ovo sa Belivukom postavlja se pitanje. Ja imam stan od 50 kvadrata, a oni imaju vile - rekao je Marković.

Dodaje da žena nema nikakav uticaj na muža koji je deo kriminalnih krugova.

- Muž je gazda. Žene su tu da rađaju i budu negovane. Imaju telohranitelje, idu na manikire, pedikire, masiraju ih - rekao je Marković.

Jeremić je naglasio i da postoje supruge koje su spremne da ubiju za svog muža kriminalca.

- Znam za pojedine supruge koje su nosile oružje u torbicama i bile spremne kao najverniji telohranitelj da pucaju i da ubiju za svog supruga - rekao je Jeremić.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:28 Ivan Ninić i Darko Obradović o klanu Belivuk-Miljković