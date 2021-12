TAKO SU RADILI I TERORISTI: Istražitelji došli do zabrinjavajućih podataka u istrazi protiv Velje Nevolje PRONAĐEN SAMO SITNIŠ

Ono što najviše zabrinjava u istrazi protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića jeste činjenica da su kriminalne grupe sa ovih prostora počele da koriste kriptovalute za svoje nezakonite aktivnosti, smatra stručnjak za bezbednost Gordana Mišev.

- Za mene nisu zabrinjavajuće kuće i novac nego to što je Odeljenje za visokotehnološki kriminal pronašlo kriptovalute. Da li je Belivuk time kupovao drogu i oružje? To treba da se istraži. Terorističke grupe su takođe tako komunicirale. To je za Srbiju novo. Da li su kriptovalute služile samo za pranje novca ili za još nešto? Uvek postoji trag i verujem da će naša policija to otkriti u saradnji sa drugim službama - rekla je Gordana Mišev iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović osvrnuo se na činjenicu da se imovina vredna više od milion evra vodila na supruge i druge članove porodica vođa kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- To su povezana lica i logično je da će da prenesu imovinu na osobe u koje imaju najveće poverenje. Mislim da je malo verovatno da njihove supruge nisu znale odakle dolazi izvor sredstava. Valjda je normalno da ga žena pita odakle ti pare za sve šta imamo. Možda nisu znale sve detalje - smatra profesor.

Antonović tvrdi da razgovor Belivuka i njegove supruge oko opremanja njihove vile, samo nekoliko dana pre nego što će navodno počiniti monstruozni zločin, ukazuje na njegov specifičan psihološki profil.

- To je klasičan razgovor između supružnika. Njemu je kriminal posao. Imate kriminalce koji su kriminalci po pozivu. Ništa drugo u životu ne znaju da rade osim da se bave kriminalom. A taj razgovor kako će urediti stan i koje će roletne kupiti samo je deo svakodnevice - rekao je Antonović.

foto: Kurir televizija

Mišev navodi da istraga ide u dobrom toku.

- Žene mogu da kažu da nemaju pojma i da je on dao pare i kupio. Nju je zanimalo da ima keš za decu i sebe. Istraga ide u dobrom toku. Nađene su sitne pare. Gde su tokovi novca otišli? Da li su plaćali druge ljude? Dobro je što su se uključile policije Crne Gore i BiH. Jako je bitno da se dođe do svih informacija od svedoka saradnika. Crna Gora i Kosovo su glavne transverzale na putu droge. Preševo je glavna centrala na putu ka Zapadnoj Evropi. Sumnjalo se da postoji tendencija da se organizovane kriminalne grupe organizuju u jednu i podele teritoriju. Tako bi napravile ozbiljan problem za čitav region - rekla je Mišev.

Istraga prema njenim rečima tek treba da utvrdi da li je nekadašnja državna sekretarka MUP Dijala Hrkalović povezana sa klanom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Dolazi se do toga da za nju imate samo zloupotrebu službenog položaja i remećenja dokaznog toka. Da li je ubistvo (Vlastimira) Miloševića jedini slučaj koji je ometala? Ozbiljnom istragom treba da se poveže da li je bila u kontaktu sa Saletom Mutavim i Belivukom - rekla je Mišev.

foto: Kurir televizija

Antonović navodi da je teško prejudicirati sudski ishod u slučaju Dijane Hrkalović.

- Veliki je problem što je bačena ljaga na ceo MUP. Svakako da iskaz (bivšeg načelnika Službe za specijalne istražne metode) Dejana Milenkovića zvanog Bagzi treba potkrepiti dokazima - rekao je Antonović.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:09 KURIR NA LICU MESTA! POLICIJA ČEŠLJA KASINU ACE BOSANCA: Jake policijske snage na Terazijama! Lokal mu obezbeđivao Velja Nevolja! 3