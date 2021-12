VRATILA SE HEROINU PA SMISLILA PREVARU: Žena iz Valjeva izvukla veliki novac za lečenje navodno bolesne dece i psa ODVRATNO

Ana Vojinović (32) iz Valjeva prevarila je na desetine ljudi i od njih uzela milione pretvarajući se da mora hitno da kupi preskupe lekove za lečenje bolesnog sina! Među onima koji su joj prethodnih meseci uplaćivali basnoslovne iznose jesu i poznate ličnosti, bračni par Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić, glumci Petar Benčina i Miodrag Radonjić, pevačica Slađa Alegro, manekenke i supruge fudbalera...

foto: Printscreen Instagram

Javnost u Srbiji je za Anine malverzacije saznala kada su se nasamareni ljudi udružili i na društvenoj mreži Instagram napravili grupu koja već sada ima preko 1.200 pratilaca. Javilo se na desetine žrtava sa identičnom pričom - Ana ih je preklinjala da joj novac pošalju što pre, jer su minuti presudni i ako odmah ne kupi potreban lek, njen sin možda neće preživeti noć!

Oni koji su joj poverovali slali su joj od nekoliko stotina dinara do više hiljada evra. Njene molbe bile su srceparajuće, uznemiravala ih je čak i noću, vrištala i glumila da plače, pa ne čudi što se ogroman broj ljudi sažalio i od "usta odvojio" kako bi joj poslao novac.

foto: Printscreen Instagram

Svoje neprijatno iskustvo podelili su i ljudi koji Anu privatno poznaju i otkrili da je bila heroinski zavisnik i da je kao mlada završila u zatvoru, ali i da se istim trikovima služila i pre desetak godina, kada je u valjevskom Novom naselju, gde i danas živi, na ulici presretala ljude i molila da joj pozajme novac! Da stvar bude gora, ona je pokušavajući da izmoli što više novca ljudima slala i fotografije svog deteta sa otečenim i crvenim licem, ubeđujući ih da je to reakcija na lek koji je za njegov osetljiv mali organizam prejak. A, kako je kasnije sama priznala, zapravo se "pobila sa mužem pa je nesrećno dete izvuklo deblji kraj"!?!

Celu situaciju dodatno je pogoršalo javno oglašavanje njenog supruga, koji se izvinio svima koji su slali novac, a potom potvrdio da je reč o prevarama, uz objašnjenje da se njegova žena „vratila narkoticima“ i da je ljude „obmanjivala usled narkomanskih kriza“.

Nasamarila mnoge

Prema informacijama, pozamašnu sumu od više od 1.000 evra ovoj prevarantkinji uplatili su i fudbaler Crvene zvezde Nenad Krstičić i njegova žena Jelena. Ona je rekla da je u ogromnom šoku i da celu noć nije spavala, ali da se uprkos tome što su ona i muž prevareni jedino brine šta će biti sa Aninom decom sada.

foto: Printscreen Instagram

- Nije mi delovalo da je prevarantkinja, ima ozbiljan profil koji je aktivan i sa velikim brojem pratilaca i stvarno mi nije jasno da niko od ljudi koji je bolje znaju nije nešto napisao da upozori sve ostale. Za Anu Vojinović znam od pre tri-četiri godine kada je pravila humanitarnu akciju skupljanja obuće i odeće. Muž i ja smo joj pomagali mnogo, ali ne želim da pričam ni koliko ni za šta. Šokirala sam se kada sam videla sve ovo, celu noć nisam spavala, ne znam kako se zovem. I to ne zbog para, nego jer razmišljam šta će sada biti sa tom decom - rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen

- Takođe smatram da ni tu ženu ne treba sada linčovati jer očigledno i njoj treba pomoć, iako shvatam i ljude jer je neko možda svom detetu od usta odvojio da njeno spasi. Želim da poručim svim ljudima da se paze od prevaranata, pogotovo na društvenim mrežama, i da ne ispadnu ovako glupi i naivni kao što sam ja ispala. Moj muž i ja smo mnogima pomagali i sve te ljude smo lično upoznali, Anu Vojinović nismo i dogodilo se ovo što se dogodilo. U svakom slučaju, molim sve da zbog ovakvih izolovanih situacija ne odustaju od humanosti i empatije i da nastave da pomažu onima kojima je pomoć potrebna!

Od dobrotvorke do prevaranta

Ana Vojinović je tokom 2019. i 2020. organizovala pet dobrotvornih akcija i tada je na svom Instagram profilu pridobila skoro 6.000 pratilaca i tako stupila u kontakt sa mnogim poznatim ličnostima u Srbiji. Osobe koje je Ana nasamarila i kojima je uzela novac veruju da je ona u jednom trenutku shvatila da na konto lepih dela koje radila u prošlosti i popularnosti koju je dostigla na društvenim mrežama može bez muke doći do lake zarade! Prvo je zadobila poverenje poznatih ličnosti koje su poreklom iz Valjeva. Došla je do Jelisavete Orašanin, supruge Miloša Teodosića, koji je rodom iz Valjeva. Zatim i do manekenke Valjevke Barbare Tatalović, bivše devojke glumca Miloša Bikovića.

Centar za socijalni rad: Ana je bila u zatvoru

Direktorka Centra za socijalni rad u Valjevu Katarina Milićević kaže da će nadležni organi svakako pokrenuti postupak protiv Ane Vojinović.

- Ana Vojinović prvi put je kod nas registrovana 2014. godine, nakon što je izašla iz zatvora. Tada smo joj dali jednokratnu novčanu pomoć. Nakon toga, ponovo nam se obratila u februaru 2020. godine i zatražila da postane korisnik novčane socijalne pomoći. Međutim, pošto nije ispunjavala uslove, odbili smo je, ali smo joj još jednom isplatili jednokratnu pomoć. Ukoliko policija bude pokrenula postupak, s obzirom na to da su u ceo slučaj uključena i deca i da postoje navodi da ih je ona maltretirala, pozvaće nas da procenimo situaciju - rekla je Milićevićeva.

(Kurir.rs/Informer)