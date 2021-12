NOVI ŠOK DETALJI ZLOČINA: Zoran zvao policiju: Molim vas, ona je oteta, nestala je! MUP: Ovaj poziv je smešan!

Halo, malo pre sam zvao u vezi ovog nestanka. Dok je dostupan telefon molim vas reagujte. Ona je oteta verovatno, gospođo molim vas, nestala je. S ćerkicom sam ja, Marjanović Zoran sam ja. Nestala je.

Ovo je navodno Zoran Marjanović, optužen da je 2. aprila 2016. ubio svoju suprugu pevačicu Jelenu Marjanović na nasipu Crvenka u Borči, rekao dispečeru MUP tog kobnog dana, kada je pozvao da prijavi ženin nestanak. Audio- snimak na kom se čuje kako Marjanović prijavljuje Jelenin nestanak, objavljen je pet godina nakon zločina na Insajder televiziji.

Propust ili gluma

Ovo je ponovo otvorilo polemiku u javnosti. I dok je jedni smatraju da je MUP napravio propust, shvativši neozbiljno Marjanovićevu prijavu, drugi su mišljenja da je on i taj poziv dobro isplanirao i tako pripremio teren za svoju buduću odbranu.

- Ono što najviše upada u oči jeste to što Marjanović, koji je pozvao policiju na broj 192, dispečerima sa kojima je razgovarao, a razgovarao je sa njih troje, nijednom nije rekao da mu je nestala supruga, niti ju je nazvao po imenu. On je sve vreme ponavljao da je došao na nasip sa ćerkicom, da je mama otišla da trči i da je nema 45 minuta, kao i da je dete pored njega. Glas mu zvuči pogubljeno i usplahireno - objašnjava naš izvor.

Nakon objavljivanja snimka, pojedini veruju da je Marjanović u tom trenutku zaista očajnički tražio pomoć i delovao zabrinuto, drugi su pak uvereni da je ovo sve bila dobra gluma i osmišljen potez.

Na audio-snimku mnogima je privuklo pažnju i ponašanje zaposlenih u MUP. Naime, prva dispečerka koja se javila Marjanoviću, na njegove reči: „Halo, dobar dan, ja bih da prijavim nestanak. Evo ja sam sa ćerkom, ovaj, na nasipu. Izašli smo da majka trči, da vežba, ona je otišla da trči i nestala je. Ima telefon, dostupna je, da li možete da je locirate?“, odgovara „da će se žena vratiti, da je nema samo pola sata“.

Zvao posle pola sata

Nakon toga, službenica je pozvala načelnika da se konsultuje i rekla da ima poziv koji joj deluje smešno i tužno, jer muž nakon pola sata prijavljuje nestanak žene. Načelnik poručuje Zoranu „da prvo proveri da li mu je supruga otišla kući, a ako nije, da dođe u policijsku stanicu i lično prijavi njen nestanak“.

- Ma neki izgubio majku na nasipu. Mama mu trči i neće da mu se javi na telefon. Traži da je lociram. Kako da je lociram? - komentarisao je dispečar sa kolegom, dok je Zoran, koji je sve vreme na vezi, prolaznike pitao da li su videli devojku da trči.

Podsetimo, pred Višim sudom u Beogradu u toku je suđenje Zoranu Marjanoviću zbog optužbi da je ubio Jelenu, a sledeće ročište zakazano je za 21. decembar.

OPTUŽENI UDOVAC ZA KURIR

Istina je ugledala svetlost dana

Zoran Marjanović je juče za Kurir rekao da ga je uznemirilo objavljivanjem ovog audio-zapisa.

Optužen za zločin u Borči Zoran Marjanović foto: Dragana Udovičić

- Sve me to vratilo na onaj osećaj bespomoćnosti, beznađa i nadanja da ipak nije ono najgore i podsetilo me na jezive trenutke kada sam sutradan u policiji saznao da je ipak od najgoreg još gore. A ja sam se svim srcem nadao da ipak nije tragičan epilog. Da je u pitanju otmica, da će se odnekuda javiti ili pojaviti - kaže Marjanović, i zahvaljuje se svom advokatskom timu, koji je uspeo da dođe do ovog snimka. Podsetimo, ranije se pojavljivala informacija da je Zoran nestanak supruge prijavio četiri sata kasnije, a na snimku se čuje da je to učinio pola sata nakon nestanka.

- Na ovaj način istina o mojoj prijavi ugledala je svetlost dana, kao što će i sve druge istine vezane za mene izaći na videlo. Međutim, ja sam neko ko je oklevetan, čija reč ništa nije vredela, čiju istinu niko nije želeo da čuje. Što se tiče osećanja boli i nepravde koje je prema meni načinjeno toliko agresivno, toliko nemilosrdno, citiraću književnika Danka Popovića, koji je napisao jedno veliko delo „Knjiga o Milutinu“, gde se jedan naš mudri seljak kaže: „E, moj Milutine, suviše je ovo velika nepravda, velika tuga da bi to bila muka samo jednog čoveka.“

On je prokomentarisao i utisak pojedinih građana „da je glumio dok je prijavljivao nestanak“:

- Za odvratne, podle komentare tih ljudi nemam komentar. Mnogo gledaju filmove.