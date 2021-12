ZORAN MARJANOVIĆ ZA KURIR O SNIMKU KOJI JE PODELIO SRBIJU: Evo šta kaže muž ubijene Jelene o razgovoru s policijom (AUDIO)

Zoran Marjanović, optuženi da je 2. aprila 2016. brutalno ubio svoju suprugu pevačicu Jelenu Marjanović na nasipu Crvenka u beogradskom naselju Borča, za Kurir rekao je da je veoma uznemiren nakon što je pušten audio-snimak na kome se čuje njegov razgovor sa dispečerima MUP, gde prijavljuje njen nestanak.

foto: Privanta arhiva

Naime, nakon pet godina pojavio se snimak na kome navodno Marjanović dispečerima MUP objašnjava kako je njegova supruga nestala i prijavljuje da je "oteta".

- Sve me to je vratilo na onaj osećaj bezpomoćnosti, beznađa i nadanja da ipak nije ono najgore i podsetilo me na jezive trenutke kada sam sutradan u policiji saznao da je ipak od najgoreg jos gore. Ja sam se svim srcem nadao da ipak nije tragičan epilog. Da je u pitanju otmica, da će se od nekuda javiti ili pojaviti - rekao je za Kurir Marjanović.

On je dodao da se zahvaljuje svom timu advokata koji je došao do ovog audi-snimka.

- Na ovaj način istina o mojoj prijavi ugledala svetlost je dana, kao sto će i sve druge istine vezane za mene izaći na videlo, a koje sam tvrdio od prvog dana - rekao je on i dodao:

- Ja sam neko ko je oklevetan. Čija reč nista nije vređela, čiju istinu niko nije zeleo da čuje. Što se tiče osećanja, boli i nepravde koje je prema meni načinjena toliko agresivno, toliko nemilisrdno. Čitiraću književnika Danka Popovića, koji je napisao jedno veliko delo "Knjiga o Milutinu" gde se jedan naš mudri seljak obraća rečima: "E, moj Milutine, suviše je ovo velika nepravda, velika tuga da bi to bila muka samo jednog čoveka".

Zoran je prokomentarisao utisak pojedinih građana da je glumio dok je prijavljivao nestanak: "Da sam glumio nemam komentar za odvratne podle komentare koji mnogo gledaju filmove".

(Kurir.rs - B. T.)