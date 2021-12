MONSTRUM PRE NEGO ŠTO JE ISKASAPIO BABU PRETUKAO MAJKU I SESTRU: Davidov rođak otkrio šta se događalo pre jezivog zločina u Kotežu

"Prošle nedelje je istukao majku i sestru, odveli su ga u policiju i odmah su ga pustili, iz socijalnog su dolazili i ništa! Da su tada uradili nešto, jer su sigurno videli da sa njim nije sve u redu, ova tragedija bi bila sprečena."

Davidu Dudiću (24), osumnjičenom da je u utorak davio, a potom nožem i šrafcigerom nasmrt izbo svoju babu Desanku Dudić (70) u njenom stanu u Kotežu, ubistvo nije prvo delo zbog kog je hapšen. Prema rečima njegovih rođaka, on je ranije odslužio zatvorsku kaznu u Austiji zbog dilovanja droge, a prošle nedelje je priveden u policijsku stanicu zbog prebijanja majke i sestre.

David u kući u Železniku živi s majkom i mlađim bratom i sestrom po majci, dok sa ocem nije imao neki kontakt. Oni žive na rubu egzistencija, a Davidovi rođaci nemaštinu navode kao uzrok zla koje ih je snašlo.

- Oca nikad i nije imao, za tolike godine dinar mu nije dao, jednom je dobio flašu vina i jednom razdrndani bicikl i to je sve. Šta on u životu radi? Samo je pravio decu, a kako se brinuo o njima... Sad kad se desilo, čitam šta je rekao za njega, ma... Nije se on ni sa tom babom viđao, oni su živeli u Crepaji, njih dvoje Đorđe i njegova majka - započinje priču rođak porodice i dodaje da porodica osumnjičenog mladića živi teško:

"Oni nigde ne rade, ni on, ni majka, brat je mali, sestra ide u srednju školu. Sve što se desilo je iz te nemaštine proizišlo... Oni kod ujaka i ujne jedu, oni ih hrane, žive u kući iza njihove, kod njih dođu novac da traže."

Robijao u Austriji

Kako kažu, David se uhvatio lošeg društva i zbog njih je krenuo stranputicom.

- Da se drogira nismo znalim to dosad nismo čuli, ali smo čuli da je dužan, da mu prete, da će da dođu da mu uzmu kuću, plac... A kako se zadužio, ne znam, to su sve priče koje su stigle do nas - kaže čovek i objašnjava da je tako pre nekoliko godina otišao i u Austriju:

"Neko od njih ga je vrbovao, otišao je, prodavao je drogu i tako je uhapšen. Uhvaćen je sa malom količinom pa nije mnogo dobio, nekoliko meseci, vratio se kad je odslužio."

O tome, kaže, sa Davidom kasnije nije razgovarao.

- Kako i da ga pitaš o tome... Nastavio je život ovde i mislili smo da je sve u redu, nismo čuli više za drogu, nismo primetili da ima neke veze sa tim - kaže i priseća se:

"Njemu je u drugu kuću, staru, koja se nalazi na istom placu, često dolazilo društvo, tu su dolazili, odlazili razni, motali se, po celu noć bili, sad da nagađam da li su se drogirali, verovatno... Tad nisam znala, da sam znao prijavio bih ga ja, verujte, ne bih dozvolio da do ovoga dođe."

Pretukao sestru i majku

Prema njegovim rečima, i David i njegova majka imaju određene psihičke probleme.

- On je stvarno bio dobar dečko, dobro dete, a ona nije svoja, ne znam kako drugačije da kažem... Ali u poslednje vreme ni on nije bio dobro, pa eto prošle nedelje kad je istukao majku i sestru, sestra je pozvala polciju, odveli su ga u i odmah su ga pustili, iz socijalnog su dolazili i ništa - tvrdi saogovrnik "Blica".

Na ovakvu tragediju, kaže, ništa nije naslućivao i ne zna šta je moglo da se dogodi da ga nagna da uradi ovako nešto, a on se kaže sa tim da ga više nikad neće videti već pomirio.

- Njega će da zatvore sad, ja sam star... Nikad mog Daču više videti neću - sa suzama u očima priča i dodaje da je ljut na njega zbog toga što je uradio, ali i da ga žali. Bez oca, u nemaštini, samo sa majkom, sa kakvom majkom... Nama ostaje da apelujemo na nadležne da dođu, ima to još dvoje dece u kući, ja im više pomoći neću, rekao sam, posle svega što se desilo, ni koru hleba, neka je žalosno... - plačnim glasom priča.

Na pitanje o tome da li je, kao što su se u medijima pojavile navodne izjave Davidovog oca, imao veze sa nekom navijačkom grupom, rođak odgovara odrično.

- Ma kakvi, kakav Partizan... - zaključuje.

Njegova majka, kažu, odbija da prizna šta se desilo.

- Kaže ne znam, sve je u redu, on je kod tate otišao u Crepaju, da li se pravi luda ili se izgubila od svega, ne znam. Juče je rekla kad je čula "Dobro, biće mu toplo u zatvoru, imaće da jede", eto, to joj je bila rekacija - tvrdi rođaka porodice i dodaje da policija nije bila u kući da obavesti porodicu o tome šta se dogodilo i da su sve saznali iz medija tek dan kasnije.

Podsetimo, zločin se dogodio u sredu oko 15 časova u stanu koji je Desanka Dudić iznajmljivala u Kotežu. David je došao kod nesrećne žene i nakon verbalne rasprave je fizički nasrnuo na nju, davio je, da bi je potom izbo nožem i šrafcigerom, najviše u predelu glave i grudi. Sumnja se da je motiv ubistva bila droga, odnosno to što je Desanka odbila da mu da novac koji joj je tražio.

Zločinu je svedočio Davidov brat Stefan, koji nije mogao da pomogne Desanki, koja se brinula o njemu, jer zbog povrede obe noge nepokretan. Prema rečima Desankinog sina i Davidovog oca, on je bio prvi koji je po ubistvo došao do stana i pokušao da obije vrata, ali da je policija stigla i sprečila ga da uđe i obračuna se s njim.

