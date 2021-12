OVAKO JE DB UCENILA TUĐMANA! Spasić otkrio detalje hapšenja Ražnatovića uoči rata u Hrvatskoj ARKAN HEKLERE KUPIO OD IRAČANA?!

Nekadašnji operativac Državne bezbednosti Boža Spasić otkrio je nove detalje hapšenja Željka Ražnatovića Arkana u Hrvatskoj nekoliko meseci pre početka ratnih sukoba.

Advokat Anto Nobilo, nekadašnji hrvatski tužilac, koji je nakon hapšenja vodio slučaj Ražnatovića, podsetimo, izjavio je za Kurir da su Arkana morali da oslobode nakon direktne intervencije iz kancelarije predsednika Hrvatske Tuđmana.

Spasić je potvrdio da poznaje Nobila.

- Sarađivali smo za vreme suđenja (nekadašnjem pripadniku Savezne službe državne bezbednosti Josipu) Perkoviću za ubistvo nekadašnjeg direktora INA Stjepana Đurekovića. Nobilo je dolazio pet-šest puta u Beograd tražeći podatke da je Beograd kriv za to ubistvo - rekao je Spasić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Spasić navodi da mu i dalje nije jasno zašto ga je Arkan nakon hapšenja uvukao u ceo slučaj.

- Slučaj mi je neprijatan jer me je Arkan uvukao u priču. Mi smo inače prekinuli sve odnose sa Arkanom 1983. na 1984. godinu jer je pucao gumenim mecima na dva policajca - rekao je Spasić i dodao da nema smisla čuvati tajne države koja ne postoji više od 30 godina.

Osvrnuo se na hapšenje Arkana u Dvoru na Uni.

- Arkan je išao za Knin sa nekim Bandićem. Knin je tada bio epicentar okupljanja srpskih snaga koje su htele da zadrže srpske teritorije. Nobilo nije dobro rekao. Arkan nije imao jedan nego 10 heklera i još nekoliko pištolja. Zaustavila ih je obična policija i odvela u zatvor u Sisak. Odmah se pozvao na Saveznu službu državne bezbednosti sa kojom godinama nije imao nikakve veze - rekao je nekadašnji operativac.

foto: Kurir televizija

Odmah nakon hapšenja stigla je depeša u SSDB.

- Sedeo sam mirno u kancelariji. Zovu me kolege da ispitaju slučaj. Imali su depešu metar sa metar da je Arkan uhapšen u Hrvatskoj i da je rekao da sam mu dao 10 heklera. Kad su pripadnici policije popisali brojeve automata i poslali saveznom SUP, dobili su odgovor da je srpska bezbednost to dala iračkoj ambasadi, a da su čuvari ambasade oružje prodali Arkanu. Popili su tu priču. SSDB je u ovom slučaju nit luk jeo, nit luk mirisao - rekao je Spasić.

Perković mu je zatim poslao poruku da će biti uhapšen ako kroči na teritoriju Hrvatske.

- Perković je zvao koleginicu i rekao joj da mi prenese da nikad više ne kročim na teritoriju Hrvatske jer ću biti uhapšen - dodao je Spasić.

Nobilo je ubrzo podigao optužnicu protiv Arkana.

- Zvali smo Perkovića koji je u međuvremenu postao jedan od Tuđmanovih savetnika. Rekli smo mu da ide kod Tuđmana i da mu kaže da će Arkan na suđenju da kaže sve. Moraće da otkrije da ste učestvovali u svim operacijama i da će to biti neprijatno za Tuđmana. Dogovoreno je da se osudi tako što će biti proteran - rekao je Spasić.

foto: Kurir televizija

Dodao je da je Perković na zahtev Beograda lično otišao u zatvor u Sisku kako bi razgovarao sa Ražnatovićem.

- Tražili smo od Perkovića da ode u Sisak u zatvor. Arkan je posle pričao da je Perković stao na ulaz u ćeliju i dao mu znak da se sve snima - rekao je nekadašnji operativac.

