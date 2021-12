SAMO 3 MESECA ZATVORA?! Marija iz Knjaževca ŠOKIRANA zahtevom tužioca, majčin prijatelj priznao da je pokušao da je siluje

S. M. iz Knjaževca, optužen zbog nedozvoljenih polnih radnji nad Marijom M. (26) iz istog grada, na poslednjem ročištu pred sudom u Knjaževcu priznao je delo.

Ono što nju i njenu odbranu brine jeste predlog javnog tužioca da mu se izrekne kazna od samo tri meseca zatvora, piše "Blic".

S. M. je bio poznanik Marijine majke koja je preminula. Iskoristio je nesreću devojke, pa joj se približio. Najpre joj je bio podrška, sticao njeno poverenje, sve dok, kako je ispričala Marija M. nije pokušao da je siluje.

- U početku je bio fin, donosio mi je hranu, jednom prilikom sa nekim poznanikom mi je doneo pola metra drva za ogrev. I kobnog dana došao je kao i svaki put pre toga. Onda je tražio da skinem masku, a kad sam odbila, on je to uradio na silu. Pokušao je na silu više puta da me poljubio, spopadao me je, dodirivao po intimnim delovima - ispričala nam je Marija M.

Na ročištu održanom prethodne nedelje S. M. je priznao da je pokušao da siluje Mariju M.

- Priznao je samo zato da bi sebi olakšao poziciju i to je tek danas uradio. Na svim prethodnim saslušanjima je negirao sve i njegov zastupnik mi je prepisivao bolesti koje nemam i nikada nisam imala, dok je danas promenio strategiju i osporavao bolesti koje imam - kaže Marija M. koja od rođenja ima problem s deformitetom stopala zbog čega je do sada imala pet operacija, a ima problem i sa slabijim sluhom.

Kaže da je bila šokirana kada je javni tužilac tražio samo tri meseca zatvora.

- Povredilo me je to i razočaralo. Još gore je to što je njegov zastupnik tražio da kaznu izdržava u kućnim uslovima. Meni je to neprihvatljivo. Nije u redu da se tako lako izvuče. Ja imam i imaću traumu zbog njega čitav život - kaže Marija.

Branilac optuženog je izjavio i da ne postoji lekarska dokumentacija koja dokazuje da Marija M. ima invaliditet zbog čega nije mogla da pruži otpor, kao i da ne postoji dokumentacija koja dokazuje da je imala neku posledičnu vezu traume, a ni trajne psihičke posledice.

- Njegovi navodi su laž! Imam dokumentaciju koja dokazuje da sam imala pet operacije stopala, imam rendgen snimke na kojima se vidi da imam ugrađen šraf i osteolizu i problem sa kolenima. Treba da idem na rekonstrukciju stopala i vađenje šrafa. Imam i brojne izveštaje od psihijatra koji dokazuju da imam posttraumatski stresni poremećaj i napade panike kao posledicu traume i da mi je kosa vidno opala zbog toga - priča Marija M.

Ona kaže da iznova prževljava traume kroz koje je prošla i da ima košmare.

- Želim da verujem da pravda postoji i nadam se da sudija neće biti blaga prema S. M. i da će ga najstrože kazniti i na taj način ohrabriti i sve druge žrtve seksualnog zlostavljanja - zaključuje naša sagovornica.

U sudnici rame uz rame

Marija M. kaže da je skoro jednaku traumu doživela u sudnici.

- Bila sam samo pola metra udaljena od S. M. Osećala sam njegov parfem, isti je imao i onog dana u mojoj kući. Morala sam da izađem iz sudnice, povraćala sam. Kada sam se vratila, ostali smo u toj maloj prostoriji, na istom odstojanju. Slušao je moj iskaz, a ja njegov nisam mogla. Užasno sam se osećala - kaže Marija M.

(Kurir.rs/Blic)