NOVI VIŠI JAVNI TUŽILAC NIJE IZGUBIO SLUČAJ: Vodio procese za prvu otmicu zemunskog klana, malog Badžu, Čumeta, Beka, Potočare...

Stefanović u svojoj karijeri do sada nije imao nijednu oslobađajuću presudu, odnosno sve optužnice koje je do sada zastupao potvrđene su osuđujućim presudama protiv optuženih

Novi Viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović (45) izabran je danas odlukom Narodne skupštine Srbije na mandat od šest godina, a široj javnosti je poznat kao predsednik strukovnog udruženja - Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST).

Iza Stefanovica međutim stoje brojni, medijski propraćeni predmeti, među kojima su najpoznatiji protiv prvog svedoka saradnika Ljubiše Buhe Čumeta, protiv optuženih za pokušaj ubistva Milana Beka, za ubistvo Blaža Đurovića, za prvu otmicu "zemunskog klana", protiv Vojislava Stojčića, poznatog i kao mali Badža, slučaj "Potočari", protiv policajaca zbog sumnje da su odali državnu tajnu...

Javnosti je manje poznato i to da Stefanović u svojoj karijeri do sada nije imao nijednu oslobađajuću presudu, odnosno sve optužnice koje je do sada zastupao potvrđene su osuđujućim presudama protiv optuženih.

Prema radnoj biografiji, Stefanović je izabran za zamenika Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu 2014. godine, gde je proveo četiri godine do izbora za zamenika Višeg javnog tužioca u Beogradu na čijem je čelu od danas. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i položio pravosudni ispit.

Na istom fakultetu zavrsio je i specijalističke postdiplomske studije iz oblasti suzbijanja Terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije, sa stručnim nazivom - specijalista za suzbijanje terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije.

Poseduje Sertifikat Saveznog Ministarstva za ekonomiju i tehnologiju Savezne Republike Nemačke za oblast komunikacionih veština. Odbranio specijalistički rad pod nazivom "Posebne dokazne radnje kod koruptivnih krivičnih dela“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Član je Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara Vlade Republike Srbije, a osnivač je i predsednik UST, dok je prethodno tri godine bio član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije (UTS). Pre izbora za zamenika javnog tužioca, bio je osnivač i predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.

Osnivač je i član uređivačkog odbora časopisa „Justicija“, a 2018. godine je bio i član Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine.

Član je Radne grupe za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Visokom savetu tužilaca, a u prethodnom periodu bio je i član više drugih radnih grupa za izradu pravosudnih propisa.

Govori engleski jezik i odsluzio je pun vojni rok u Vojsci Jugoslavije 1995-96. godine.

J. S. S.