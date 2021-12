MLADIĆ SILOVAN ZBOG 200 EVRA, SAMOUBISTVA I ZLOČINI: Iako se mislilo da je u pitanju začarani krug ZELENAŠIMA SE MOŽE STATI NA PUT

Rajko Nedić i Ratomir Antonović istakli su da je iznudu novca moguće dokazati, ali i da za to slede kazne do 20 godina zatvora.

- Prošle godine smo imali slučaj da je mladić silovan zbog duga od 200 evra, zelenaš je više od 30 stanova i kuća otuđio, ranije je pre više bilo na silu, dok su današnji zelenaši suptilniji - kaže Rajko Nedić, urednik Kurira.

On je istakao da se od zelenaša pozajmljuje i onda kada se nema uslova za kredit.

foto: Kurir televizija

- Mnogi uzimaju novac od zelenaša jer nemaju uslova za kredit. Metode pritiska su različite, od onih najsurovijih da ide kamata na kamatu, do onih da se zalažu hipoteke. Dešava se da ljudi ne mogu da izdrže taj pritisak, cela porodica im je uvučena u to, ostaju bez stanova i često izvršavaju samoubistva - kaže Nedić.

U krug onih koji pozajmljuju novac od zelenaša mnogo je i preduzetnika, a sumnja se da je Jovana Marjanović i izvršila samoubistvo upravo zbog duga.

foto: Kurir televizija

- Utvrđeno je da je Jovana Marjanović izvršila samoubistvo, a spekuliše se da je došlo do zastoja u lancu njenog poslovanja, tamo je ogromna ekspanzija i dovoljno je da je ušla u jedan dug i da je došlo do niza problema koja je dovale do tragedije. Inače, prilikom tih istraga teško je doći do ugovora, pa iako je teško dokazivo postovanje iznude. Ali i to je kažnjivo - kaže Rajko Nedić, urednik Kurira.

Ratomir Antonić iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu istakao je da je iznudu moguće dokazati i da te osobe čeka i do 20 godina zatvora.

foto: Kurir televizija

- Može se dokazati ako postoji neki pisani trag, kao recimo postojanje ugovora, ali ako ste vime ni dali ispod stola veoma je teško dokazati, a onda dolazimo i do onih nerazjašnjenih ubistava kod nas. Što ipak nije slučaj samo ko nas, već je ovo jedna pojava koja je sveprisutna, pogotovo u onim duštvima koje je ekstremno siromašno i ekstremno bogato - kaže Ratomir Antonović, koji ističe da nije nemoguće dokazati zelenašenje.

Kurir.rs

Bonus video:

13:17 KAKO SAČUVATI NOVAC TOKOM PRAZNIKA: Stručnjak dao savete kako pametno raspolagati parama