BIVŠI MASON OTKRIO ŠOK DETALJE O POZNATIM ČLANOVIMA LOŽE: Manojlović je sjajan glumac, ali LOŠ ČOVEK, slava mu UDARILA U GLAVU

"Dragan Malešević Tapi je pre svega bio izvanredan čovek. Svima nama je bio pravi brat. Mogli ste da mu se obratite za svaki problem i on bi vam taj problem rešio. Na kraju su ga ubili jer je mnogo znao. Bio je veoma uticajan i mogao je da deluje na mase. Posle 5. oktobra on je smetao", ovako je Tapija opisao njegov nekadašnji brat iz masonske lože pisac i publicista Dejan Lučić.

Lučić tvrdi da su Tapija ubili u policijskoj stanici tvrdeći da su ga ubili tako što su mu stavili kesu na glavu. Priznaje da nije više član masonerije koju je svojevoljno napustio.

foto: Stefan Jokić

"Kada sam u nju ušao bio sam najnebitniji čovek tamo, a kada sam iz nje izašao jedini sam bio jedini bitan. Ostalo su bili obični ljudi koji imaju nešto para, lepo obučeni, mladi, veseli, ali potpuno bez uticaja. Neki vlasnici prodavnica frižidera i televizora", rekao je on u intervjuu za Balkan info.

Otkrio je i da je poznati srpski glumac Miki Manojlović član masonerije.

"Miki Manojlović jeste mason. On je bio primljen kod nas u masoneriju. Miki je sjajan glumac ali loš čovek. Tapi je kod njega napravio jednu grešku. U masoneriji postoje pravila koja ne smeju da se krše. On je trebalo da čeka tri godine da postane majstor, pa onda da postane recimo šef lože. Pa ako ume da vodi ložu onda da postane šef nekoliko loža. E, Tapi je u njegovom slučaju preskočio redosled i odmah ga je sa mesta majstora proizveo u velikog majstora. I Mikiju je ta slava udarila u glavu.

foto: Damir Dervišagić

E onda mi npr imamo sastanak, sedimo svi uveče i dolazi jedan ugledni hirurg. Umoran je, nov je kod nas, nije dovoljno koncentrisan i onda napravi grešku u koracima kada ulazi u ložu. I onda se Miki Manojlović izdrao na njega. To se ne radi. Na brata se ne viče. Ako brat pogreši to se kaže blagim tonom. Ako se tako na nekog izderete dva puta on više ne dođe. I vi izgubite jednog dobrog čoveka iz lože", ispričao je Lučić.

Kaže kako je čuvena anegdota kada je Miki Manojlović otišao u njihovu centralu koja je bila u Parizu da se požali na članstvo.

"Ovi se zgranuli. Rekli su da je bilo slučajeva da se masoni žale na starešinstvo ali do tada nije bilo slučaja da se starešina žali na članstvo", otkrio je Lučić.

foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, u jednom intervjuu Dragan Malešević Tapi je govoreći o masoneriji pomenuo Josipa Broza Tita.

"Ljudi koji ništa nisu pročitali o masoneriji a ipak žele nešto ružno da kažu o tome kažu - glavni mason je bio Tito. Na ovim prostorima je postojala samo jedna masonska orgaizacija sve do 1926. Tad se iz Velike lože Jugoslavije izdvojila hrvatska loža Libertas. Jezuiti su sazidali u Zagrebu Jezuitski kolegij, čiji je glavni program bio progon i uništavanje masonerije", rekao je Tapi.

