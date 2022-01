MISTERIJA KAMERA IZ KLUBA I SUKOBA OKO RAČUNA: Šta se dešavalo u klubu uoči nestanka Splićanina?! "BILO JE NEKAKVOG SUKOBA"?

Potraga za Matejem Perišem (27) iz Splita traje već osmi dan, a od njega nema ni traga, ni glasa. U međuvremenu su se oglasili njegovi prijatelji iz Splita, devojka, otac, baka i deka, komšije... Svi se pitaju šta se desilo Mateju i kako je došlo do toga da mladić nestane bez traga.

Kako smo već pisali, policija je uspela da rekonstruiše kretanje Splićanina, koje je donekle zabeleženo i nadzornim kamerama u noći nestanka, pošto je on napustio klub "Gotik", u kom se provodio s prijateljima. Međutim, naš izvor navodi da su snimci iz kluba "Gotik" od 30. decembra, kada je Matej nestao, gotovo neupotrebljivi.

- Čuli smo da unutrašnje kamere nisu snimale te večeri, a kamere koje snimaju spoljni prostor zahvatale su ili dva metra okolo ili su bile okrenute ka zidu, te nikako nisu mogle da pomognu u istrazi - rekao nam jedan od Matejevih prijatelja, dok drugi njegov prijatelj K. F., koji nije bio u Beogradu, ali tvrdi da je "pouzdano čuo" da je te večeri u klubu došlo do incidenta.

- Bilo je nekakvog sukoba. Tu su bili i momci iz Zadra. Nešto oko plaćanja računa je bilo i tada je valjda prilazilo obezbeđenje - tvrdi K. F. Za nekakav incident u klubi zna i Sanja, Matejeva devojka:

- U klubu je navodno bio neki incident, koji je trajao tri minuta. Tu su bili neki momci iz Zadra, ne znam im ni imena, ni ništa o njima, i oni su se "naguravali" i onda je ubrzo posle toga njima poslata flaša pić za sto, tako da se tu smirilo. Tako da ne znam šta se moglo desiti posle toga. Samo sam čula priču da je konobar ili konobarica, da su im veliku svotu novca hteli naplatiti i da je tu ispao incident i da je došlo obezbeđenje. E sad, da li taj klub želi to da zataška, ne znam, ali to je pouzdana informacija. To je sve bilo pre nego što je izašao iz kluba - objasnila je ona za Kurir.

Iako Matejeva devojka, kao i pojedini prijatelji pominju incident, njegov otac tvrdi da nije čuo za to, a isto tvrde i Matejevi prijatelji koji su s njim bili u Beogradu.

- Moguće da je to bila neka manja čarka oko računa, ali ništa značajno, niti je bilo fizičkog kontakta. Verovatno oni to nisu ni dožioveli kao sukob - objašnjava naš izvor.

