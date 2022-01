NIJE TREBALO DA IH PUSTE DA SE VRATE U HRVATSKU: Otkriveno zašto prijatelji nestalog Mateja nisu odmah TESTIRANI NA NARKOTIKE

Matej Periš (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u blizini kluba “Gotik” u Beogradu, nije pronađen ni posle deset dana potrage.

Ronioci Žandarmerije nastavili su potragu za njim i juče u Dunavu kod Pančeva, ali od mladića nema ni traga. Klub ne radi, a društvene mreže preplavili su snimci iz noći kad je među gostima i bio Matej.

Na snimcima se vidi kakva je situacija bila u klubu. Nastupali su pevač Cobi i Elena Kitić. Prema informacijama sa društvenih mreža, koje navodno dojavljuju gosti koji su kobne noći bili u klubu, Matej je sa prijateljima stajao u blizini bine. Na snimcima se ne vidi da je u klubu bilo nekih incidenata.

Ronioci su danima pretraživali reku kod Beton hale, ali nijedan trag nije pronađen. Snimci sa sigurnosnih kamera otkrili su samo da je Matej oko 2 sata istrčao iz kluba, pokušao da zaustavi taksi, da bi potom nestao.

Izvor blizak istrazi veruje da za Matejom treba tragati kod splavova na Savi.

- Pretraga je u toku, ali tu je mrka kapa, mnogo vremena je prošlo od nestanka. Pretpostavlja se da je zaglavljen između splavova, a na tim mestima ima mnogo granja i drveća. Ne mislimo da je namerno skočio, možda je hteo da izvrši nuždu, okliznuo se i pao u Savu. Verovatno se spustio malo niže i pao u vodu - navodi izvor blizak istrazi.

Nekadašnji funkcioner policije ističe da je mladića možda Sava vratila natrag i da se zakačio o neku granu, ali ne otklanja ni mogućnost da ga je odvukao neki šlep.

- Mogu ga naći negde u Požarevcu. Sava je brza i sudara se s Dunavom. Mogla ga je vratiti nazad. Kompletno ponašanje tog mladića, koji je očigledno uzeo kokain i žestoko piće, ukazuju da mu je to stvorilo pakao u glavi. Momci koji su to konzumirali pričali su da je to ludilo i da tri dana ne mogu da se sastave. Neki su odlazili i u bolnicu da prime infuziju. Ti mladići su to veče popili četiri litra viskija i dva litra šampanjca, a osim kokaina, uzimali su i ekstazi. Matej je pao u jednu vrstu delirijuma, takozvani fleš, pa je pokušao da to izbaci iz sebe. Trčao je dok ga je svest držala. Onda je u jednom trenutku osetio da bi mu prijalo da se osveži i skočio je u vodu. Međutim, došlo je do hipotermije, puklo mu je srce - kaže sagovornik.

Nesporazum zbog računa za viski Menadžerka kluba razjasnila je priče o navodnom nesporazumu Matejevog društva oko računa u klubu "Gotik". - Bio je neki nesporazum oko računa zbog flaše viskija, ali to nema veze sa nasiljem. Matej je naručio još jednu flašu viskija, ne znajući da je još jedan dečko iz njihovog društva takođe naručio flašu istog pića. Onda se prilikom plaćanja poteglo pitanje visine računa. Hteli su da vrate tu flašu, ali nisu mogli jer je konobarica već kasirala, pa su je dali mladićima iz Zadra. To nije bio sukob - kazao je izvor iz istrage.

Smatra i da Matejove drugove nije trebalo pustiti da se vrate u Hrvatsku dok se ne dobije kompletna slika o njegovoj ličnosti i toj večeri. Navodi da bi njih o svemu trebalo da ispita policija u Splitu. Međutim, nekoliko njih je dobilo koronu i trenutno se nalaze u izolaciji.

Prema rečima izvora bliskog istrazi, Matejovi drugovi nisu mogli da budu testirani na drogu, jer nisu osumnjičena lica.

- Onda ulaze u problem kako su je preneli i upadaju u krivičnu odgovornost. Nije bilo pravnog osnova da se podvrgnu testu na drogu jer nisu osumnjičeni za nestanak mladića - dodaje izvor iz istrage.

Međutim, svi iz Matejovog društva odbijaju kontakt s medijima. Dvojica od šestorice mladića koji su bili s Matejom u Beogradu su braća Miro i Vinko Bokšić. Miro Bokšić je čak ostavio i svoj broj za kontakt, ali ne javlja se na telefon.

(Kurir.rs/Objektiv.rs)