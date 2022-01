LEGIJIN VOJNIK TRAŽI MANJU KAZNU: Osuđen na 40 godina zbog ubistva Stambolića, spominje 5 novih DOKAZA, Jocu Amsterdama i Čumeta

Branko Berček (45), bivši pripadnik „crvenih beretki”, osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i pokušaja atentata na Vuka Draškovića, podneo je žalbu Ustavnom sudu Srbije kojom traži novo suđenje ili blažu kaznu.

Bivši vojnik Milorada Ulemeka Legije (53) na ovaj korak se odlučio pošto mu je Apelacioni sud u Beogradu oktobra prošle godine odbio zahtev da otvori novi proces u ovim postupcima, piše Objektiv.

– Berček u žalbi navodi da je došao do pet novih dokaza, koji dosad nisu bili poznati njemu, odbrani i sudu pre izricanja pravosnažne presude. Reč je o presudama i zakonu kojim je 1. marta 2002. godine ukinuta smrtna kazna u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, posle koje se, kako ističe, u njegovom slučaju trebala primeniti najblaža sankcija za okrivljenje, a to je 15 godina zatvora. Berček se poziva i na različite aršine Višeg suda u Beogradu – navodi izvor.

foto: Privatna Arhiva

Berček je Višem sudu, između ostalog, priložio presudu kojom je Joca Amsterdam 2010. godine osuđen na 15 godina zbog podstrekavanja na ubistvo u kafiću „Olimp” na Zvezdari.

– Došao sam u posed pravosnažne presude Višeg suda u Beogradu od 3. juna 2010. godine, za koju nisam znao, u kojoj je, po istom pitanju, primenjeno materijalno pravo, bez diskriminacije. Reč je o presudi Sretenu Jociću, koji je osuđen po istom pravnom pitanju, a prema kojem je primenjen blaži zakon. Sud je kod njega stao na stanovište da se primeni blaži zakon, koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela i ukoliko dođe do izmena zakona u vreme suđenja. U mom slučaju je došlo do flagrantnog kršenja zakona, a u obzir nisu uzeti stavovi međunarodnih konvencija, što bi dovelo do blaže mere – piše Berček u žalbi na 72 strane.

Traži Čumetov iskaz Pored toga, Berček traži da mu se dostave delovi iskaza Ljubiše Buhe Čumeta, prvog srpskog svedoka-saradnika, za koje naglašava da bi išli u njegovu korist. – Podneo sam zahtev 18. novembra prošle godine predsedniku Višeg suda u Beogradu Aleksandru Stepanoviću i jednom neimenovanom sudiji da dobijem službene beleške Ljubiše Buhe u vezi s njegovim iskazima krajem 2002. i početkom 2003, za dela za koja sam oglašen krivim. Buha nije imao status svedoka saradnika u našem predmetu, a nije pozvan nijednom da svedoči na suđenju. Ja i odbrana nismo znali da Buha ima saznanja o počiniocima krivičnih dela, odnosno da ih sud ima u svom posedu, ali pod drugim brojem. Ti spisi pouzdano svedoče u prilog moje odbrane, protiv optužnice, a kasnije i presude – napisao je u ustavnoj žalbi Berček, koji služi kaznu u požarevačkom zatvoru „Zabela”.

Pošto mu Aleksandar Stepanović, aktuelni predsednik Višeg suda u Beogradu, nije odobrio na uvid dokumenta, Berček je Visokom savetu sudstva uložio pritužbu na njegov rad, navodeći da je prekršio Zakon o sudijama i Etički kodeks.

Berčekova pritužba na rad Stepanovića je u Apelacionom sudu, koji je zatražio njegovo izjašnjenje. Berček se poziva i na tri presude, od kojih je jedna izrečena u Crnoj Gori, po kojima su optuženi za dela u vreme kada je važila smrtna kazna osuđeni na po 15 godina zatvora.

Kurir.rs/Objektiv

bonus video:

01:45 LEGIJA NAKON ATENTATA POBEGAO U HRVATSKU?! Nekadašnji premijer posle 18 godina izneo ŠOKANTNE TVRDNJE!