ODLOŽENO SUĐENJE MIHAILU MAKSIMOVIĆU: Devojke koje su radile za najpoznatijeg makroa nisu došle da svedoče!

Suđenje najpoznatijem estradnom makrou Mihailu Maksimoviću odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu, zbog bolesti sudije. Za danas je bilo planirano i saslušanje dve devojke koje su radile za njega, ali se ni one nisu pojavile u sudnici.

Maksimović se u pratnji advokata Nemanje Govedarice i Dejana Dobrosavljevića pojavio u beogradskoj Palati pravde.

- Suđenje je odloženo, a sledeće ročište zakazano je za 17. mart - potvrdio je za Kurir advokat Nemanja Govedarica.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Podsetimo, Maksimović je bio uhapšen u januaru 2019. i devet meseci proveo je u Centralnom zatvoru. Tokom boravka u pritvoru napisao je knjigu "Mnoga lica Marije Magdalene", koja se nedavno našla u prodaji i u njoj otkrio nepoznate detalje posla kojim se bavio dugi niz godina.

Inače, on je i pred sudom priznao da je posredovao u prostituciji navodeći da je svoju "firmu" organizovao kao ozbiljno preduzeće, ali je negirao da je počinio krivično delo trgovina ljudima.

Podsetimo, neke od devojaka su ga optužile da je zloupotrebio njihovo poverenje, primoravao ih da redovno odlaze na ginekološke preglede, lajf kouč seanse, treninge i da nose lepu garderobu.

Međutim, Maksimović je pred sudom izjavio da devojke nije vrbovao niti ih sam pronalazio, već da su one same dolazile kod njega, neke čak i sa majkama.

- Sve one same su me kontaktirale, a ne ja njih. Znale su čime se bavim, a uslovi posla su unapred dogovarani - rekao je on pred sudom, navodeći da je svaka devojka mogla da ode iz "firme" kad god to poželi.

Pred sudom je ispričao i da su cena usluga bile unapred dogovarane, da su devojke zarađivale 5.000 do 10.000 evra meseču, kao i da je njemu išlo 30 posto zarade a da su one zadržavale 70 procenata.

Kurir.rs/J. S.