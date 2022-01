PORUKE DRUGOVA POSLE MATEJEVOG NESTANKA BACAJU NOVE SUMNJE: Ko je misteriozna osoba s kojom je Splićanin išao u đir po klubu

Nakon što su se u javnosti pojavile poruke prepiske prijatelja Mateja Periša u kojoj sa svojom devojkom Sanjom priča o konzumaciji droga u klubu "Gotik" i posle emitovanja intervjua Hrvatice Maje Sopte sa kojom je nestali Splićanin pokušao da stupi u kontakt u Beogradu, pojavila su se nova pitanja u ovom slučaju koji već 22. dana potresa Srbiju i region.

1 / 10 Foto: Printscreen

Iz poruka se nameće zaključak da se Splićani kritične noći jesu drogirali, ali i dalje nije poznato da li je i Matej konzumirao opijate, kao ni ko je "čovek sa kojim je išao u đir po klubu", a koji se takođe spominje u objavljenim porukama. Pretpostavlja se da bi "čovek" mogao biti diler, odnosno, osoba koja poseduje narkotike.

Podsetimo, u porukama dan nakon nestanka, Matejev prijatelj Božo, koji je kobne noći bio sa njim u klubu "Gotik", konstatovao je da ne zna šta je bilo Perišu, te se zapitao da li su u pitanju "halucinogene droge ili nešto drugo slično".

Prvo je rekao devojci Sanji da nisu uzimali narkotike i da ne zna šta je moglo da mu se dogodi, a potom je nekoliko dana kasnije ipak rekao da su uzeli drogu, ali nakon što je Periš otišao iz kluba.

Njemu je Sanja odgovorila da ne veruje da je Matej uzeo nešto sam, “osim ako mu neko u tom điru po klubu nije ponudio”. Rekla je i da Matej nije žensko da mu neko drogu stavi u piće", na šta je Božo samo rekao: “Stvarno ne razumem”. Nove poruke su razmenili posle nekoliko dana, a u jednoj od poruka spomenula je i Maju Soptu.

"Možda je Matej usput upao u priču u tom điru sa čovekom. Možda nije planirao to. Ili ta Maja koristi i ta čuda, da mu je ona nekog rešila", napisala je ona, a poruka koja je usledila kao Božov odgovor otkrila je da Splićanima konzumacija narkotika nije strana.

“Maja ne koristi”, napisao je on, a njega je Sanja potom pitala da li je Mateju bilo krivo “što ste vi sa Zadranima uzeli, a on nije”, na šta joj je mladić rekao da Matej to ni ne zna, te i da su “uzeli” nakon što je njihov prijatelj nestao. Dakle, iz ovih poruka se zaključuje da su Splićani uzeli drogu sa Zadranima, ali i dalje nije poznato da li je Matej koristio drogu te večeri, kao ni to da li se naljutio što njega nije "počastila" ekipa iz Zadra.

Iako se pre nekoliko dana u hrvatskim medijima pojavila informacija da je Maja u policiji izjavila da je Matej povremeno koristio narkotike, da bi, kako je naveo Večernji list, mogao da radi, ona je juče u intervjuu za TV Prva dala sasvim drugačiju izjavu.

- To je zlatan momak. Ne može bilo ko da radi, studira i da se bavi sportom. Takva osoba sigurno ne znam ni ja šta radi. Ni ja isto ne bih postigla da koristim apsolutno išta - rekla je ona i osvrnula se na sumnje iznete u medijima da diluje narkotike i da je njen sugrađanin Matej Periš (27), hteo da stupi u kontakt sa njom zbog droge.

Ono što dodatno baca sumnju na celu priču u vezi sa drogom jeste i svedočenje K. F. (29) jednog od najbližih Matejevih prijatelja, koji s Perišem dugi niz godina radi kao skiper, upravo šest dana nakon njegovog nestanka. On je tada za "Večernji list" rekao da bogati turisti ili grupe tinejdžera gotovo uvek pitanju skipere gde mogu da nabave marihuanu, kokain i slično.

- Tako naprosto izgleda rad u turizmu. Tu nije baš ništa čudno. Međutim, mi se time ne bavimo, niti smo se ikad bavili - rekao je K. F. početkom januara.

Na pitanje medija sumnja li na to da je Matej bio pod uticajem nekih opijata, njegov prijatelj je rekao da ne može sa sigurnošću tvrditi.

- Koliko znam, ekipa iz Zadra nešto je konzumirala. Da li se sada dogodila situacija da je neko nekome nešto iz čiste zabave ponudio - ne znam. Da li je Matej probao neku halucinogenu drogu nakon čega ga je "okrenulo naopako"? Ne znam. On nije taj đir, verujte mi. Ali sve je moguće, bilo je kasno, svi su već popili i bila je usijana atmosfera... Ali ako bismo i hipotetski tvrdili da je Matej probao nešto što ga je "izbilo iz cipela", ostaje pitanje zašto je izašao sam i kako to da je baš samo njega okrenulo - rekao je tada prijatelj nestalog mladića iz Splita.

Maja je u emisiji "Eksploziv" na televiziji Prva rekla da razlog što nju povezuju sa drogom verovatno leži u tome što "oni rade u turizmu".

- Ali mi ne radimo sa, kako oni pišu, luksuznim jahtama. Mi radimo sa jednodnevnim izletničkim brodovima - naglasila je Splićanka čiji brat je takođe Matejev prijatelj. Potom je dodala da nije znala da je on u Beogradu i da je čak mislila da je došao i njen brat.

- Da sam barem ja znala da on dolazi u Beograd... rekla bih mu gde da ide. Ja uopšte ništa nisam znala. Hteli su me nazvati i pitati gde da idemo dalje, gde će biti dobro. Odgovaram mu na poruku na Instagramu i pitam ga "ko je došao u Beograd", misleći da je možda došao i moj brat. Međutim, Matej mi nije nikada odgovorio - rekla je ona, a pre toga objasnila je zašto ona i Matej nisu uspostavili kontakt.

- Stanem ispred restorana i vidim da mi je Matej poslao poruku putem Instagrama. Međutim, kako nisam imala internet, vidim da me je zvao u 22.29... Da sam barem ja uspostavila sa njim poziv... Jer je on je mene pokušao da dobije na telefon da me pitaju nakon restorana gde da idu dalje.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

00:39 Deo trase kojom se kretao Matej Periš u noći nestanka