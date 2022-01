(UŽIVO) EKSPLOZIJA U ŠIMANOVCIMA: Kako je došlo do nesreće sa ljudskim gubicima u fabrici "Agrosava"?

Eksplozija u fabrici "Agrosava" u Šimanovcima dogodila se nakon što je sud eksplodirao pod pritiskom vodene pare. Dva radnika su poginula, a jedan je povređen.

B. B. je otac dvoje male dece, dok je G. K. iza sebe ostavio srednjoškolca i osnovca. Radnik koji je povređen je lekarski zbrinut i van je životne opasnosti.

Tragedija se dogodila u delu proizvodnje hrane za pse i mačke koji još nije počeo s radom. Za sad niko iz fabrike ne želi zvanično da se oglašava o ovoj nesreći sve dok se ne utvrde sve tačne okolnosti.

foto: Zorana Jevtić

Gosti večerašnjeg usijanja bili su: prof. Dušan Veljković redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dejan Zagorac iz organizacije "Eko centar".

foto: Kurir televizija

Veljković je naglasio da postoje dve mogućnosti zbog koje je došlo do ovog incidenta.

- Ovo nije nešto što se već dešavalo, jer je u vojnim industrijama dolazilo do hemijske eksplozije zbog eksploziva dok je ovde došlo do fizičke eksplozije. Postoji mogućnost da nije postojao ventil ili termostat na kotlu, što je meni apsurdno ili to da ga je neko namerno onesposobio i tako izazvao ovaj incident - rekao je Veljković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:58 STRAVIČNA EKSPLOZIJA U FABRICI U ŠIMANOVCIMA: Ima mrtvih i povređenih