PEVAČ KOG SU UBOLI U SRCE U ISPOVESTI ZA KURIR! Preživeo je UŽAS: Sećam se samo doktora kako me seku, gubio sam mnogo krvi (VIDEO)

Pevač Strahinja Mrđan (27) iz Veternika teško je ranjen ubodom u srce u masovnoj tuči u Novom Sadu i to pred kraj 2021. godine Mrđan je tom prilikom zadobio teže povrede srca i pluća i hitno je operisan.

foto: Kurir televizija

Lekari su mu spasili život. Ovo je njegova ispovest.

- Kada sam dobio nož u srce počeo sam da zapomažem, tu je bio momak koji mi je spasio život. On je jedan od mnogih koji mi je pomogao, ali da nije bilo njega ne znam šta bi bilo. Došao je kolima po mene i hitno me prevezao u urgentsni. Izgubio sam svet i sledeće čega se sećam su medicinske sestre. Puno krvi sam gubio, to me je najviše i plašilo. Rekli su mi da su me više puta reanimirali, imam neke slike koje mi se javljaju, probudio sam se, video doktore kako me seku i sećam se da sam onda opet izgubio svest. To je sve čega se sećam - ispričao je Strahinja za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Posle dve reanimacije, Strahinja je hitno operisan, sada lekare i osoblje bolnice naziva svojim anđelima čuvarima.

- Srce mi je u redu, imam problem sa disanjem i sa plućima ali polako, nadam se brzom oporavku - kaže pevač.

foto: Kurir televizija

Strahinja je javnosti poznat još od pre 8 godina kada je učestvovao u muzičkom takmičenju. Nada se potpunom oporavku jer još uvek ne može da se vrati mikrofonu.

- Što se tiče pevanja, biću odsutan duže vreme pošto ne dišem punim plućima. Lekari kažu da ću moći da se vratim pevanju ali samo uz vežbe i potpun oporavak - rekao je Strahinja.

foto: Kurir televizija

Strahinja kaže da su neki učesnici tuče uhapšeni, ali da on ne prepoznaje svog napadača. Policija i dalje radi na slučaju, a on se nada da će pronaći čoveka koji ga skoro ubio ubodom u srce.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

14:22 Pevač joj priznao da je hteo da se ubije, pevačica da je bila sirotinja sada joj u goste dolazi on