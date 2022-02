DOLIJAO POSLE TRI GODINE: Muškarac iz okoline Šapca 2018. opljačako poštu i odneo sef da 200.000 dinara!

Policija je u Krupnju uhapsila M. P. (31) iz okoline Šapca zbog krađe koju je počinio pre tri godine u Beloj Crkvi!

Njemu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo teška krađa.

- On se sumnjiči da je u noći između 6. i 7. decembra 2018. godine, provalio u prostorije javnog preduzeća Pošta Srbije, odakle je ukrao sef u kome se nalazilo 200.000 dinara. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, osumnjiđenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu - stoji u saopštenju MUP Srbije.

Sudija pojedinac Osnovnog suda u Loznici odredio mu je pritvor do 30 dana.

