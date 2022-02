NA SUĐENJE DOŠAO SA ŠIROKIM OSMEHOM, PONAŠAO SE KAO NA BINI: Miroslavu Aleksiću propao OVAJ podmukli plan odbrane

Miroslav Mika Aleksić, reditelj i učitelj glume, koji je optužen za silovanje i seksualno zlostavljanje polaznica njegove škole glume, svoju lukavu odbranu pripremio je na više stotina stranica i, sudeći po njegovom ponašanju na glavnom pretresu, plan mu je da sudski proces prolongira što je duže moguće.

Analizirajući prvo iznošenje odbrane Miroslava Mike Aleksića dolazi se do jednog zaključka - reditelj i neučitelj u neškoli glume (insistirao je na tome da on nema školu i da ga niko nikada nije zvao nastavnikom ili učiteljem, prim.aut.) pripremao se da svoju odbranu, što konfuznije i što opštije, iznosi mesecima kako bi prolongirao proces. Međutim, Aleksić, po svemu sudeći, nije računao na to da mu sudija takvo ponašanje neće tolerisati i dozvoljavati.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Aleksić je na glavni pretres došao s širokim osmehom na licu, iako je optužen za gnusna krivična dela. Već tokom prvog dela pretresa, sudija Zoran Božović je više puta morao da ga opomene da bude konkretniji. I advokati oštećenih devojaka i prisutni novinari stekli su isti utisak - Aleksić se u sudnici ponašao kao da je na bini. U svoju ulogu uneo se toliko da se u jednom trenutku čak i okrenuo ka medijima, te ga je sudija opomenuo gde se nalazi i kome se obraća.

Gotovo četiri sata, Miroslav Aleksić iznosio je svoju odbranu osvrući se na jednu, po jednu rečenicu iz optužnice protiv njega. Stiče se utisak da je opštim i konfuznim odgovorima želeo da ostavi prostor da se njegove izjave tumače na više načina, te i da kasnije budu predmet rasprava - upravo kako bi proces duže trajao. Računao je i na to da se suđenja obično zakazuju na po nekoliko meseci, pa da samim tim svoju odbranu, tempom koji je započeo, može da iznosi mesecima.

- Sudija ima prava da mu kaže da skrati i bude konkretan i da mu kaže koliko još ima vremena da iznese svoju odbranu, tako da će mu taj plan propasti - rekao je advokat Denis Bećirić, pravni zastupnik devojaka koje su optužile Aleksića.

Sudija očigledno nema nameru ni da dozvoli da se suđenje "razvuče" te je već zakazao tri termina za nastavak pretresa - jedan u martu i dva u aprilu.

Ovo nije bio prvi Aleksićev pokušaj da proces prolongira. Odmah nakon podizanja optužnice, njegovi advokati imali su plan da sud zatrpaju sa čak 50 svedoka! Plan je bio da svi ti ljudi pričaju o opštim mestima kao i on, a apsolutno nijedan ne bi bio pozvan na okolnosti neposrednih saznanja o bilo kojem od seksualnih napada koji se pominju u optužnici, piše Blic.

Glumica Dubravka Mijatović je bila predložena kao svedok o "pomoći roditeljima kod problema koji su nastali van dramskog studija", kao i Goran Sultanović, aktivni učesnik medijske kampanje odbrane Aleksića. U istoj kategoriji su i glumice Kalina Kovačević i novinarka Jelena Gajšek. Kao svedoci “na okolnosti metode rada u dramskom studiju i primenjene pedagogije" planirano je da budu pozvani, između ostalih, glumac Ivan Jevtović, Ivan Zarić i Biljana Aleksić, supruga optuženog.

Kao svedoci “koji su prošli kroz te pedagoške mere”, između ostalih, predloženi su glumci Nikola Kojo i Vuk Kostić. Muzičar Vasil Hadžimanov predložen je kao jedan od onih koji su uspeli u životu, a izašli su iz Aleksićeve neškolice, a Aleksandar Berček bi trebalo da bude pozvan da govori o "psihološkim karakteristikama glumaca i uticaju uloge na ličnost"?!

Sud, međutim, sve ove svedoke nije prihvatio, te je i ovaj pokušaj Aleksićeve odbrane propao.

Aleksićev plan bio je da na sve načine ponižava i omalovažava devojke koje su ga optužile za silovanja i seksualno zlostavljanje, i to je na glavnom pretresu odmah i počeo.

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

Jezive insinuacije

Aleksić je više puta tokom iznošenja odbrane insinuirao grozne stvari za devojke koje su ga optužile, međutim strogo je vodio računa da direktno ništa ne kaže kako i za to ne bi morao da odgovara.

Možda najgnusniji momenat bio je taj kada je insinuirao da je glumica Milena Radulović, koja ga je prva prijavila za silovanje i seksualno zlostavljanje, pokušavala da ga zavede imitirajući glumicu koju on "želi".

- Gledali smo filmove i serije sa video kaseta koje mi stoje u drugoj prostoriji. Nakon toga bismo diskutovali o tome što smo gledali i pričali o tome šta u tom trenutku žele. Mali ljudi su tada imali neke želje koje su nedostižne i neprirodne. Ja sam im na to govorio da bih ja voleo Šeron Stoun (glumicu poznatu po ulozi u trileru "Niske strasti"). Milena Radulović, kako je odrastala, tako je želela da bude Šeron Stoun. Farbala se i sređivala da bi bila kao ona - kazao je Aleksić.

Nije se zaustavio na tome, pa je i za drugu devojku iz optužnice naveo da joj je majka prostituka, a za sve koje su ga optužile da imaju "razorene porodice i loše odnose sa svojim očevima". Rekao je i da su traume iz svojih domova pripisale njemu i još mnogo sličnih gnusnih uvreda.

