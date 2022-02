POSLE SEDAM GODINA SAM DOBIO OTKAZ, A ONDA JE KRENUO MOJ KRAH:Tužna ispovest Kristijana Kostića o tome kako je završio na ulici

Dokumentarac "Ja Supermen" reditelja Vojina Ivkova, koji govori o novosadskim beskućnicima, tada je Kristijan Kostić Bleki za potrebe filma ispričao kako preživljava na ulici i kako je ostao bez posla i krova nad glavom.

- Rodio sam se u Novom Sadu 1961. godine, tu sam ostao i ostaću. Sticajem okolnosti, bilo je mnogo prevrata u mom životu. Završio sam osnovnu školu i Karlovačku gimnaziju, međutim, te neke nesrećene godine i početak rata devedesetih mene su strašno deprimirali, tada sam pokušao da odem iz ove zemlje negde gde bih mogao slobodno da sviram, ali nisam uspeo. U to vreme dobio sam otkaz na televiziji na kojoj sam radio sedam godina kao honorarac. Posle toga krenuo je moj krah i ostao sam bez svega - pričao je tada Kristija i dodao:

- Sada preživljavam na ulici, na kojoj sam odrastao i na koju sam navikao. Spavao sam na svakojakim mestima, ali me uvek sviranje održavalo u životu. Samo ta vera u muziku, ljude i čistotu. Volim ljude, iako uvek ima problema i onih koji me ne razumeju, ali u suštini svi su okej, tako da idemo dalje, ja ću opstajati dok tako bude - rekao je on i dodao:

- Mislim da bez obzira na sve, znajući u kom vremenu živimo, samo ljubav i vera, koje nedostaju u ovom svetu, mogu da ti daju snaju da ideš dalje, bez obzira na to dokle ćeš stići. Ako se pošteno boriš, svi će te poštovati. Tako da ja radim ono što volim i mislim da to ljudima prija - završio je svoju ispovest Bleki.

