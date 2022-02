ADVOKAT ZORANA MARJANOVIĆA ŠOKIRAO DANAS NA SUĐENJU: Bili su tajno prisluškivani i praćeni

preti mu do 40 godina zatvora

Nikola Dumnić, advokat Zorana Marjanovića na današnjem ročištu izneo je šokantne informacije, u kojima tvrdi da su njegov klijent kao i ostali članovi porodice Marjanović bili tajno prisluškivani i praćeni.

Zoran Marjanović, koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović stigao je u beogradsku Palatu pravde u pratnji advokata, gde je u toku suđenje.

U toku procesa, njegov advokat tvrdi da su Zoran Marjanović i članovi porodice Marjanović tajno prisluškivani i tom prilikom tražio transkript tih prisluškivanja, kao i razloge zbog kojih je to učinjeno, pišu Novosti. Kako on tvrdi, ozvučena su bila vozila porodice Marjanović kao i njihova kuća. To proizilazi iz dokumenta MUP Srbije od 30. maja 2016. godine.

Podsetimo, Marjanović je jedini osumnjičeni za teško ubistvo pevačice i ukoliko se dokaže da je kriv, preti mu do 40 godina zatvora.

(Kurir.rs/Novosti)