NIJE UBIJEN SAMO BLEKI, VEĆ I DEO NOVOG SADA, ZAUVEK! Omiljeni ulični svirač biće sahranjen u četvrtak

Kristijan Kostić Bleki (61) koji je ubijen u sredu, kada ga je svesno ubio Žarko R. (21) iz Žablja, biće sahranjen u četvrtak, 17. februara u 13 časova, na novosadskom Gradskom groblju.

Novosađanima omiljeni ulični svirač na gitari, koji je najčešće boravio u centru grada i u pothodniku na Bulevaru Mihajla Pupina, pronađen je u sredu ujutro u lokvi krvi, bez svesti i disanja, u Kosovskoj ulici u blizini Riblje pijace. Nesrećni čovek je zadobio prelom lobanje i rebara i teškim povredama je ubrzo po prijemu u Urgentni cenjntar podlegao.

foto: Kurir/S.S.

Novosađani se i dalje na društvenim mrežama opraštaju od muzičara i ističu da je bio dobar čovek, koji nikom nije učinio nažao.

"Dotični nije ubio Blekija, već i deo Novog Sada, zauvek", rekao je jedan od građana.

Podsetimo, Žarko je u policiji priznao delo i ispričao kako je do toga došlo, a između ostalog rekao je "Tražio sam Kristijanu pare. On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me je bes. Počeo sam svesno da ga udaram".

Kurir.rs/S. S.